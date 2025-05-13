台大淫醫藏桃園看診3年！知名診所拒曝辭職原因　衛生局回應了

▲針對台大住院黃姓醫師對女病患指侵得逞，遭法院判刑三年，網友爆料黃姓醫師在桃園某診所執業，桃園市衛生局今天回應了。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台大醫院婦產科黃姓住院醫師於2021年6月間趁在急診室值勤，誆做「性反應測試」對急診女病患性侵，事後竟稱沒有高潮反應欲再做一次性功能檢測遭拒，女病患才驚覺被侵犯報警提告，台北地院審結依趁機性交罪判處黃男3年有期徒刑；針對黃醫師在桃園市某知名婦產科執業，桃園市衛生局今（13）日指出，經查黃醫師已於昨（12）日向桃園市醫師公會辦理歇業，目前已未在桃園執業，本案已轉回台北市衛生局處辦。

台大醫院婦產科黃姓住院醫師曾於2022年4月起至2025年5月間在桃園市醫師公會登記執業，並於桃園市八德區某婦產科診所執業看診，但該診所今天指出，黃醫師已於日前離職，至於是何種理由，基於個人隱私無法透露，目前黃醫師原本預診將由其他醫師接手處理。

桃園市衛生局表示，黃醫生已於昨（12）向桃園市醫生公會辦理歇業登記，目前未於桃園市執業登記，本案已轉回案發地台北市衛生局處辦。此外，針對轄婦幼診所黃醫師預約病人已妥適安排後續看診，以保障病人權益；至於懲處問題，根據醫師法，執業醫師經判刑確定後，得由事件發生地或執業地衛生局進行醫師懲戒委員會，該醫師已於5月12日自桃園某婦產科辦理離職，目前已未執業於桃園市，衛生局已協請北市衛生局辦理後續醫師懲戒事宜。

台北地院判決指出，被告黃姓醫生於2021年6月間為台大醫院婦產科住院醫師，負責值勤急診診療工作，為執行醫療業務之人，被害女子因腹痛、發燒於2021年6月26日上午8時許至台大醫院急診室就診，經診斷疑為黃體破裂而留院觀察，孰料被告黃姓醫師明知被害女子因醫療關係而受自己照護之人，竟以對被害女子實施身體檢查機會為性交之犯意，於翌日下午3時許，在無護理師陪同下，以需進行「性反應測試」為由，對被害女子指侵得逞。

事後，黃姓醫師以「沒有做到高潮」為由，欲再進行一次測試，遭被害人以不舒服為由拒絕，黃姓醫師還頻頻向被害女子道歉，甚至要求不要亂講，還願意幫其訂晚餐等怪異行為，被害女子才驚覺受害，委由男友報警提告，台北地院審結依趁機性交罪，判處黃姓醫師3年有期徒刑。