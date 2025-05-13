　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台大淫醫藏桃園看診3年！知名診所拒曝辭職原因　衛生局回應了

▲針對台大住院黃姓醫師對女病患指侵得逞，遭法院判刑三年，網友爆料黃姓醫師在桃園某診所執業，桃園市衛生局今天回應了。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲針對台大住院黃姓醫師對女病患指侵得逞，遭法院判刑三年，網友爆料黃姓醫師在桃園某診所執業，桃園市衛生局今天回應了。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台大醫院婦產科黃姓住院醫師於2021年6月間趁在急診室值勤，誆做「性反應測試」對急診女病患性侵，事後竟稱沒有高潮反應欲再做一次性功能檢測遭拒，女病患才驚覺被侵犯報警提告，台北地院審結依趁機性交罪判處黃男3年有期徒刑；針對黃醫師在桃園市某知名婦產科執業，桃園市衛生局今（13）日指出，經查黃醫師已於昨（12）日向桃園市醫師公會辦理歇業，目前已未在桃園執業，本案已轉回台北市衛生局處辦。

台大醫院婦產科黃姓住院醫師曾於2022年4月起至2025年5月間在桃園市醫師公會登記執業，並於桃園市八德區某婦產科診所執業看診，但該診所今天指出，黃醫師已於日前離職，至於是何種理由，基於個人隱私無法透露，目前黃醫師原本預診將由其他醫師接手處理。

桃園市衛生局表示，黃醫生已於昨（12）向桃園市醫生公會辦理歇業登記，目前未於桃園市執業登記，本案已轉回案發地台北市衛生局處辦。此外，針對轄婦幼診所黃醫師預約病人已妥適安排後續看診，以保障病人權益；至於懲處問題，根據醫師法，執業醫師經判刑確定後，得由事件發生地或執業地衛生局進行醫師懲戒委員會，該醫師已於5月12日自桃園某婦產科辦理離職，目前已未執業於桃園市，衛生局已協請北市衛生局辦理後續醫師懲戒事宜。

台北地院判決指出，被告黃姓醫生於2021年6月間為台大醫院婦產科住院醫師，負責值勤急診診療工作，為執行醫療業務之人，被害女子因腹痛、發燒於2021年6月26日上午8時許至台大醫院急診室就診，經診斷疑為黃體破裂而留院觀察，孰料被告黃姓醫師明知被害女子因醫療關係而受自己照護之人，竟以對被害女子實施身體檢查機會為性交之犯意，於翌日下午3時許，在無護理師陪同下，以需進行「性反應測試」為由，對被害女子指侵得逞。

事後，黃姓醫師以「沒有做到高潮」為由，欲再進行一次測試，遭被害人以不舒服為由拒絕，黃姓醫師還頻頻向被害女子道歉，甚至要求不要亂講，還願意幫其訂晚餐等怪異行為，被害女子才驚覺受害，委由男友報警提告，台北地院審結依趁機性交罪，判處黃姓醫師3年有期徒刑。

 【更多新聞】

愛龜曬太陽被打包偷走「定位器被拆掉」飼主急報案　警1天找回

搭機托運竟對地勤人員稱「行李有炸彈」　白目男被起訴

誤將警車當 Uber嗆「犯什麼法」　22歲醉男控警執法過當害腦震盪

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
570 3 3240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／保母姊妹重判　兒福聯盟發聲：3大作為，徹底檢討
小珍奶偷吃人夫！　判決遭挖出
30藍委二階連署達標！　送件數最多洪孟楷、達成率最高徐巧芯
NONO「二審恐翻盤」！律師悲觀揭1原因：全無罪機率不低
悍將主場7連敗...蔡明忠來了！賽前閉門會議
獨／摩曼頓網站傳被綁架　勒索千萬贖金
快訊／7檔ETF、基金稅額出錯　緊急發公告

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

吸收現役軍官「賣機密給中國」！　退役少校飛官遭判2年6月

醫院地下停車場「清潔婦遭撞死」相驗　肇事駕駛不發一語

掛「么么」匾額也沒用！檢警破詐騙洗錢集團　抄30萬顆泰達幣

許淑華號召百工百業打詐　邀啦啦隊女神高曼容任反詐大使

王文洋又老來得子？ 律師揭「生母消失」真相

詐欺通緝犯衝泰國淪豬仔！遭凌虐跳窗逃雙腿慘斷　警跨國救回

又是酒駕！台中男撞公車站牌翻覆　後方女駕駛衰遭撞

獨／運動用品龍頭網站傳被綁架勒贖千萬　摩曼頓「積極修復中」

快訊／三重男4樓墜落倒血泊！送醫搶救不治

快訊／貴婦開500萬豪車載閨密出事　為一頂帽子衝墜邊坡急送醫

豬哥亮離世8年AI復活！　陳亞蘭.王彩樺當場淚崩

搭私人飛機抵台！ #黃仁勳 妻子、兒女快閃現身

【全部起床重睡】男熱情打招呼...狗狗們驚醒爆氣狂叫！

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD

媽問兒的胎內記憶傻眼↓ 老天爺說我太吵踢我下來

【最完美的理由】當你不想去一個局...只好用洗衣機製造「心電圖聲」婉拒

【狗狗挑戰】分開10天主人裝路人等邊牧 牠散步路過差點認不出XD

【這我可不哄】嬰兒哭鬧狗叔在旁眼神滿滿無奈

【第一視角】苗62線天降恐怖「石雨」　騎士S型躲閃險遭砸

吸收現役軍官「賣機密給中國」！　退役少校飛官遭判2年6月

醫院地下停車場「清潔婦遭撞死」相驗　肇事駕駛不發一語

掛「么么」匾額也沒用！檢警破詐騙洗錢集團　抄30萬顆泰達幣

許淑華號召百工百業打詐　邀啦啦隊女神高曼容任反詐大使

王文洋又老來得子？ 律師揭「生母消失」真相

詐欺通緝犯衝泰國淪豬仔！遭凌虐跳窗逃雙腿慘斷　警跨國救回

又是酒駕！台中男撞公車站牌翻覆　後方女駕駛衰遭撞

獨／運動用品龍頭網站傳被綁架勒贖千萬　摩曼頓「積極修復中」

快訊／三重男4樓墜落倒血泊！送醫搶救不治

快訊／貴婦開500萬豪車載閨密出事　為一頂帽子衝墜邊坡急送醫

楊貴媚皮蛇「錯過黃金治療期」被醫告知：沒辦法　2個月後現況曝光

PICC愛的導管　台東馬偕5年服務近2千患者擺脫扎針之苦

林葉亭自責未能照顧好父親 「撕心裂肺跪地」臉瘦到凹陷

5月17日台灣成「非核家園」　環團將重回台電大樓前辦晚會

吸收現役軍官「賣機密給中國」！　退役少校飛官遭判2年6月

「古坑產業加值園區」啟動建設　打造雲林農工商科技新基地

快訊／回應剴剴案保母判決結果　兒福聯盟聲明：3大作為，徹底檢討

李致霖隨隊練兵向伍鐸討教伸卡　靦腆笑談：還不敢問若熙學長

香港男神拒粉絲合照！　「全程黑臉不說話」匆簽名閃進電梯走人

「世界第二大鳥」突然闖進泳池　男住家被霸佔驚：這太澳洲了

【最完美的理由】當你不想去一個局...只好用洗衣機製造「心電圖聲」婉拒

社會熱門新聞

即／色魔NONO侵犯6女　嗆「沒射精不算」今重判

快訊／辜仲諒涉澄清湖購地案！北院今判7年8月

王文洋「桃色劫」盤點！　名媛勒索320萬最終成植物人

即／惡保母姊妹虐死剴剴　判決結果揭曉

王文洋「包養嫩女」照片曝光！　布局縝密告索10億

Uber「雨中丟包」討500小費　13歲女麥帥橋下大哭

即／廠商送床單醫院停車場撞死清潔婦

警車追攔機車撞BMW遭波及2女提國賠

不聽母勸「放下就好」軟爛男殺女友毀2家

快訊／交警幫攔通緝犯　慘遭派出所同仁撞斷腿

國一離奇死亡車禍！豪華休旅男命喪車內

錄完節目成獵物！正妹遭NONO淫辱慘況曝

王文洋被錄音拍照！　包養小40歲嫩女付上千萬

王文洋爆5歲私生兒！　20多歲女要求認親討10億

更多熱門

相關新聞

她如廁竟聽同事密談逼離職　眾人曝解方

她如廁竟聽同事密談逼離職　眾人曝解方

到職才滿一個月就被同事排擠該怎辦？一名女網友表示，她無意間在公司廁所聽見同事密談，內容竟是討論如何設局陷害她離職。此時她才發現，原來是因為接替前任同仁留下的工作後上手進度緩慢，因此引來同事不滿，讓她相當錯愕，不知該如何應對這種情況。

向小朋友宣導正確洗手　張善政秒變「大哥哥」

向小朋友宣導正確洗手　張善政秒變「大哥哥」

職場專家：一情況該果斷離職

職場專家：一情況該果斷離職

老鳥離職！交接職務逼加班「新人1句反擊」　老闆嚇爛

老鳥離職！交接職務逼加班「新人1句反擊」　老闆嚇爛

上班族撐不下去想走人　6大離職原因排行出爐

上班族撐不下去想走人　6大離職原因排行出爐

關鍵字：

台大醫院婦產科醫生指侵得逞桃園衛生局離職八德某診所未回應

讀者迴響

熱門新聞

王文洋包養163公分嫩妹　身分起底相差40歲

即／色魔NONO侵犯6女　嗆「沒射精不算」今重判

快訊／辜仲諒涉澄清湖購地案！北院今判7年8月

王文洋「桃色劫」盤點！　名媛勒索320萬最終成植物人

李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光

大地震前兆？果園上萬「馬陸」大爆發

AI：妳老公出軌了！人妻崩潰提離婚

京城銀行599億賣出併入永豐金　成立77年將告別台股

即／惡保母姊妹虐死剴剴　判決結果揭曉

黃仁勳專機抵台後又閃電離台　輝達總部有意設花博

王文洋「包養嫩女」照片曝光！　布局縝密告索10億

即／高雄雙罷劫總部突宣布解散

第6代「大改款TOYOTA RAV4來了」首度預告

一早開議竟無人在場　韓國瑜怒：請自重

爸答應喝完最後一瓶酒！全家見巨人版本尊傻眼

更多

最夯影音

更多

豬哥亮離世8年AI復活！　陳亞蘭.王彩樺當場淚崩

搭私人飛機抵台！ #黃仁勳 妻子、兒女快閃現身

【全部起床重睡】男熱情打招呼...狗狗們驚醒爆氣狂叫！

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面