守護農地零污染　台東60處農地水土檢測全數合格

▲台東60處農地水土檢測全數合格。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為保障農業生產安全並確保環境零污染，台東縣政府推動的「農地土壤及灌溉水質定常監測計畫」，在2023年至2024年期間針對縣內60處農地進行水土檢測，結果顯示所有樣本全面符合環保標準，未檢出重金屬或其他污染物異常，展現出當地農業環境維護的成效與穩定性。

台東縣環保局指出，本次檢測涵蓋歷年被列為「農地安全關注區」的農地及周邊灌溉水源，特別針對鄰近畜牧場、工業區或有潛在污染風險的區域進行抽樣監測。土壤部分共檢測8項重金屬，包括銅、鋅、鎳、鉻、鎘、鉛、汞與砷，灌溉水則檢驗pH值、導電度與重金屬含量等項目，均未發現異常，整體環境品質良好。

此次計畫亦導入地理資訊系統（GIS）技術，進行熱區分布分析，掌握如池上、關山、鹿野與卑南等主要農業區的潛在風險，提升監測精準度與預警能力。環保局表示，透過系統化分析與科學化數據，有助於提前掌握問題、迅速應對，進一步保障農地品質與農產品安全。

縣府強調，農業與環境永續是施政核心目標，台東擁有得天獨厚的自然資源與純淨農地，這項成果不僅反映出縣府與農民長年努力的成果，也呼應聯合國永續發展目標（SDGs），尤其是第6項「淨水與衛生」與第15項「保育陸域生態」。

未來，台東縣政府將持續擴大監測範圍，引進更精密的檢測與篩選技術，同時強化風險管理及污染防範機制，確保農業生產不受污染威脅。環保局也呼籲全民共同參與環境保護，讓土地永續、農民安心、消費者放心，共同為下一代守護台東最珍貴的自然資產。