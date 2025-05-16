北市警未退酒冒險騎車返家撞前車　吹氣0.56...火速記大過調職

▲北市南港分局南港派出所警員喝完酒未退，出車禍遭逮酒駕。（圖／翻攝自Facebook／南港派出所波麗士）

記者邱中岳／台北報導

北市警局南港分局南港派出所警員，15日下班後與朋友餐敘飲酒，事後返回駐地休息，直到早上自認為酒精已退，一時不察而騎車上路，但是卻發生車禍，警員到場後發現竟是「自己人」，最後依照規定酒測，並且將移送地檢署偵訊，北市警局南港分局督察組也向北市警局報請一大過處分，並調離現職。

警方調查，29歲的張姓警員，任職於北市警局南港分局南港派出所，平時表現並無異常，15日晚間下班後與朋友前往北市林口街餐敘，席間有飲酒，在結束後返回南港派出所駐地休息。

張姓警員16日上午清晨搭火車準備返家，但是從火車站離開後卻沒注意酒精是否已退，所以冒險騎車準備返家，在16日上午8時許，騎車經過新北市瑞芳區三爪子坑路，撞上同方向的機車騎士。

警方事後到場，發現2人均有擦挫傷，事後先行送往醫院包紮治療，警方當場確認張姓警員身份，發現是自己人，但儘管如此，仍依照規定進行酒測，最後酒測值0.56超標。

警方當場依照規定將張姓警員帶回派出所知訊，事後也送往基隆地檢署偵辦，另外，北市警局南港分局督察組也針對警員酒駕情事，向北市警局報請1大過處分，並調離現職。