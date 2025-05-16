打詐警被騙1095萬！竹聯、風飛沙2黑幫幹的　假冒黃仁勳詐6千萬

▲吳姓警員被騙走1095萬，詐團背後含風飛沙以及明仁會2大黑勢力。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局詐欺防制中心吳姓警員慘遭詐騙1095萬，警方追查詐騙集團幕後黑手，發現竟是新竹風飛沙、竹聯幫仁堂明仁會聯手組成詐騙集團，該詐騙集團曾經假冒AI教父黃仁勳、台股戰神黃清照等名人，以投資詐騙方式訛詐超過6千萬元。

被害的吳姓警員先前從保一總隊借調詐防中心6個月，卻誤信詐騙集團話術投資1095萬，休假期間與詐騙集團車手面交，直到要拿回資金才發現網站關閉，驚覺上當受騙。

警方日前破獲該詐騙集團，逮捕邱姓首腦，警方查出，該詐團以飆股投資為誘餌，被害人小額投資都會獲利，直到成為高級會員之後，就會贈送萬元高檔燕窩當作會員禮，利用名人、富豪名號謊稱投資飆股。

警方指出，當時黃清照、黃仁勳都是詐騙集團口中的合作對象，所以製造出相當專業、可信的樣子，吸引高知識、高學歷以及高收入成員投資，警方統計被騙金額達6千萬。

新竹其中1名婦人就被騙走2200萬，吳姓警員也被騙走1095萬積蓄，警方陸續掌握，發現詐騙集團背後還有幫派成員，其中包括新竹風飛沙、竹聯幫明仁會成員。

警方從去年底到今年1月陸續收網，在新竹縣竹北六家地區的豪宅內逮捕邱男，警方破門時邱男和同夥共犯曾男打算躲到住處後陽台，但因邱嫌體格壯碩「塞不進」空調室外機空間，只能乖乖被逮。