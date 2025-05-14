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神尊流落跳蚤市場！廟方找10幾年花6萬買回　首日驚見立筊神蹟

記者游瓊華、郭玗潔／雲林報導

雲林土庫鳳山寺主祀廣澤尊王，10多年前有人從鳳山寺請了一尊聖王公回家，從此失聯，神像也流浪在外不斷被轉賣，廟方尋獲後花了6萬元買回供奉。驚喜的是，神像回廟裡的第一天就出現「立筊」神蹟，讓廟方開心直呼，「聖王公回廟開心！大喜！大顯神威！」

▲▼雲林土庫鳳山寺迎回聖王公。（圖／記者游瓊華翻攝)

▲雲林土庫鳳山寺迎回聖王公。（圖／記者游瓊華翻攝)

據了解，鳳山寺寺內原本有座尺八的廣澤尊王，早期不知道為了甚麼原因被請出去，遺失後廟方想尋回，恰巧聽聞神像出現在鹿港跳蚤市場中，然而等廟方派人協尋，攤位卻因為下雨，已經收攤不見，另外也有信徒在抖音看到疑似廟方的神像，廟方雖接獲許多消息但遍尋不著，於是上網發文協尋，希望能把神尊買回供奉。

▲▼雲林土庫鳳山寺迎回聖王公。（圖／記者游瓊華翻攝)

廟方在臉書社團表示，他們在外看到分靈聖王公被拍賣，都盡量接洽，將神像請回廟內，讓聖王公能回歸廟內受香火，雖然線索很少，仍希望網友協助尋回神尊。

消息曝光後，果然傳出好消息。有中盤商以9千元收購神像後，以1.5萬賣出給枋寮收藏家，廟方花6萬向收藏家回購，由中盤商直接代理送回神尊。中盤商也將從屏東收藏家賺來的6千元差價，當日直接添油香，此外還大方另添1.6萬香油錢與廟結緣。

廟方指出，民國22年廟內有一尊大約同一時期雕刻的神像，兩者相似度9成以上，因此判斷收購的神像是廟內原本的神像。神奇的是，該神尊剛被請回，廟裡就出現罕見「立筊」，廟方欣喜在臉書分享，「聖王公回來第一天，馬上站杯站起來了！請示過後確定，聖王公回廟開心！大喜！大顯神威！」

▲▼雲林土庫鳳山寺迎回聖王公。（圖／翻攝自臉書全臺開基祖廟-雲林土庫鳳山寺)

▲雲林土庫鳳山寺迎回聖王公後出現立筊。（圖／翻攝自臉書全臺開基祖廟-雲林土庫鳳山寺)

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