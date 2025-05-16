西螺福興宮feat.乖乖　感動重現《稜轎腳 祈平安》

▲蠟筆藝術家蘇慧棉老師新作品《稜轎腳 祈平安》獲獎南美展，西螺福興宮邀稿為新版乖乖包裝，今日召開記者會驚艷亮相。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林西螺福興宮，為彰、雲兩縣濁水溪流域重要宗教信仰中心，主祀太平媽祖，2023年11月與百年品牌瑞春醬油跨界合作，推出濁水溪守護神加持限定版乖乖，經六度加碼與信眾結緣近廿萬包後斷貨三個月，適逢蠟筆藝術家蘇慧棉老師新作品《稜轎腳 祈平安》獲獎南美展，遂邀稿為新版乖乖包裝，今（16）日召開記者會驚艷亮相。

擁有300多年歷史的西螺福興宮，看顧與守護濁水溪流域庄境平安， 素有「濁水溪守護神」之美稱，慈悲護佑這方水土，讓濁水溪沿岸聚落滋育群生，大地滿是生機。每年媽祖遶境的過程中，尤以「稜轎腳」這項祈福儀式之場景令人動容，遇到行動不便的信徒時，來者不拒，由轎班志工將鑾駕高高抬起，貼心賜福、慈佑萬民，獲「會飛的女神」美譽。

▲藝術家蘇慧棉希望藉由這次的創作讓藝術從展覽空間帶進常民生活，讓大家在日常時光中，不僅可以欣賞藝術創作，更能感受在地文化與信仰的祝福。（圖／記者游瓊華翻攝）

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，適逢蠟筆藝術家蘇慧棉老師新作品《稜轎腳 祈平安》獲獎南美展，遂邀稿這幅栩栩如生的作品為新版乖乖及濁水溪守護神醬油組包裝，希望跟大家分享太平媽的溫暖與無私大愛，感受西螺濃厚的人文底蘊。

西螺鎮長廖秋萍說，西螺福興宮聞名遐邇，每一年朝聖的國內外信徒數以萬計，不僅為地方帶來豐富的觀光效益，也讓國內、外的朋友更加認識西螺。廟方經常推出別具匠心的文創商品，這次更結合藝術家蘇慧棉的畫作開發富含媽祖文化的特色伴手禮，希望可以更加提升西螺的能見度，把這麼有質感的禮品與親朋好友分享。

藝術家蘇慧棉分享「稜轎腳 祈平安」想表達太平媽在遶境的過程中，萬千信徒跪伏於地面等候媽祖鑾駕的加持，以最接近媽祖的距離來祈求太平媽的加持與賜福，是個神聖與溫暖的時刻。希望藉由這次的創作讓藝術從展覽空間帶進常民生活，讓大家在品嘗國民零食與使用醬油的日常時光中，不僅可以欣賞藝術創作，更能感受在地文化與信仰的祝福。

▲蠟筆藝術家蘇慧棉老師新作品《稜轎腳 祈平安》獲獎南美展，西螺福興宮邀稿為新版乖乖包裝，今日召開記者會驚艷亮相。（圖／記者游瓊華翻攝）