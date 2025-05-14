超商新推「蒸的霜淇淋」奶黃包被瘋搶！網讚：掌握迷因流量密碼

▲全家推出新商品「蒸的霜淇淋造型包」，剛開賣就被搶購一空。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全家便利商店「Fami!ce霜淇淋」一向是人氣熱門商品，除了推出「喝的霜淇淋」之外，今（14日）起還推出搞怪創新商品「蒸的霜淇淋」造型包！外觀是霜淇淋造型，實際上是「假的」霜淇淋，而是放在蒸箱裡的奶黃包，一推出就受到網友討論，多家店都被搶購一空，網友也讚「感覺全家掌握了某種台灣人喜歡的迷因密碼了」。

▲全家推出搞怪創新商品「蒸的霜淇淋」。（圖／業者提供）

全家便利商店即日起限量推出「蒸的霜淇淋造型包」，外表是霜淇淋造型，實際上是奶黃包。外皮Q彈、內餡厚實飽滿香甜不膩，除了造型可愛，「奶黃」口味內餡，大人小孩都喜歡，售價32元，搭配指定飲料還享有49元餐促優惠。

▲全家推出「蒸的霜淇淋」在網路引發討論。（圖／Threads網友wanna_tellu 提供）



網友wanna_tellu在Threads上發文幽默分享「蒸的霜淇淋是假的霜淇淋，全家連自家霜淇淋都拿來開刀了！沒有玩梗的食物我們可是不賣的喔（設計對白）」，並讚「感覺全家掌握了某種台灣人喜歡的迷因密碼了。」

貼文一出，也吸引大批網友按讚留言，「全家越來越幽默了餒」、「蒸的 假的冰淇淋」、「蒸是的 被全家騙到了」，也有人求問「哪裡才有？」

★7-11 買霜淇淋送「火龍果愛心米磚」

另外，7-11將推出只送不賣的「火龍果愛心米磚」，攜手嘉義市政府與在地業者推廣在地好米，嚴選台農82號米與嘉義農村栽種的火龍果，結合先進製程技術，打造奮起福「火龍果愛心米磚」。

▲7-11推出只送不賣的「火龍果愛心米磚」，買霜淇淋就送。（圖／業者提供）

粉色心形造型，讓傳統米食呈現創意新風貌，5月16日起在全台限定1000間門市，只要購買雪淋霜、酷聖霜霜淇淋任一支，即可獲贈心形米磚1片，為即將到來的520告白助攻。