「為了新店我們選擇放下」　罷團「除瑜回收」宣布停止罷免陳乃瑜

▲民進黨議員陳乃瑜。（圖／卓冠廷提供）

記者郭運興／台北報導

大罷免如火如荼，新店罷團「除瑜回收」今（16日）卻宣布「停止罷免民進黨議員陳乃瑜行動」，領銜人曾濬強調，「為了最愛的新店，我們選擇放下」，放下不是因為放棄，而是不願再成為撕裂這座城市的力量。陳乃瑜也回應，始終尊重民主機制，相信市民眼睛是雪亮的，用政績說話反擊惡罷是自己一路來的堅持。

新店罷團「除瑜回收」領銜人曾濬表示，要向大家報告，目前連署進度大約來到整體收件時程的四分之一。連署書的份數雖然仍依照原本的規劃穩健推進，但自從上週「七張站」發生罷免團體與長者之間的肢體衝突後，心情變得非常沉重。

曾濬表示，反覆思考很久，自從大罷免啟動以來，新店彷彿籠罩在一股對立、仇視與分裂的氛圍之中。街上的人不再有笑容，取而代之的是一種肅殺的氣息與壓抑的情緒，突然驚覺，這，不是大家熟悉的新店。

曾濬說，這一連串的變化，讓他深感痛心。他們啟動這場罷免，原是出於對公義的追求，卻在不知不覺中，與他們原本最不想成為的樣子漸行漸近。自己開始懷疑，如果繼續走下去，是否也會變成另一個讓人感到擾民、引發對立的罷免團體？這樣的念頭，使他夜夜難眠。

接著，曾濬指出，他緊急召集團隊開會，坦承自己的感受與掙扎。會議中，有人堅持應該堅定走下去，也有人與他有相同的憂慮。最後，他們用民主的方式表決，最終一致決定「停止目前進行中的罷免行動」。

曾濬強調，他們依然相信，罷免陳乃瑜議員有其正當性；他們仍堅持陳乃瑜並非稱職的民意代表。而這份信念，也不只是他們，更多鄉親好朋友也和他們一樣有相同的感受。然而，為了最愛的新店，他們選擇放下，放下不是因為放棄，而是他們不願再成為撕裂這座城市的力量，不願讓仇恨覆蓋他們對家鄉的熱愛。

曾濬直言，他們相信，真正的改變不會缺席，只是時間還沒到，很快，一年多後，鄉親們將有機會用手中的選票，做出屬於新店、也屬於民主最堅定的選擇。

曾濬說，自己要感謝所有一路以來支持的朋友，尤其是那些明知可能會被「查水錶」，卻依然勇敢簽下連署書的鄉親。大家的勇氣與信任，是他們最深的感動與力量。大罷免走到今天，沒有人是毫髮無傷的，大家都已經傷痕累累。但他相信，這段路的痕跡，會成為成長與省思的印記，也會成為未來更成熟、更堅定、更溫柔力量的起點，新店，值得更好的未來。

對此，遭罷免的當事人陳乃瑜回應，得知國民黨宣布停止罷免連署活動，此時此刻，她正在前往瑞士，參加WHO宣達團為台灣發聲的路上。

陳乃瑜強調，自己始終尊重民主機制，她相信市民朋友的眼睛是雪亮的，用政績說話反擊惡罷是一路來的堅持，自己始終堅持做對的事，要讓每位支持她的市民們知道，投票給陳乃瑜是有價值的一件事！

▼「除瑜回收」罷團宣布停止罷免民進黨議員陳乃瑜。（圖／翻攝自Facebook／除瑜回收罷免陳乃瑜）