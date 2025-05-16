罷免一階多達193筆死亡連署　陳瑩赴士林地檢按鈴提告

▲民進黨立委陳瑩赴士林地檢署提告「罷免案死亡連署」。（圖／陳瑩國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨發動罷免綠營民代卻涉大量死亡連署、偽造文書等，罷免原民立委陳瑩連署案，就有193筆死亡連署，陳瑩15日前往士林地檢署，針對罷免案領銜人福定・多諾提出刑事告訴，指控其涉嫌偽造文書、違反《公職人員選舉罷免法》與《個人資料保護法》。陳瑩痛批，國民黨主席朱立倫要求「精準罷免原住民」，暴露對原住民族的歧視與打壓。

對於193筆死亡連署，陳瑩表示：「已故族人的名字被用來操弄政治，這是對原住民族的侮辱。」福定・多諾作為領銜人，依法應確保連署真實，卻提交不實名冊，甚至補件階段仍包含8筆死亡連署，涉嫌犯罪，必須承擔法律責任，「國民黨用偽造連署操弄罷免，朱立倫的『精準罷免』是對族群正義的挑釁，對台灣民主的傷害。」

陳瑩指出，這段期間接獲很多族人及朋友反應，有人利用反對台東風力發電事件夾雜罷免書要族人簽名，被發現了後還大言不慚的說「罷免陳瑩就是反對風力發電。」為了避免有更多族人，在這樣的違法手段中成為替罪羔羊，才會在整理完所有數據後決定提告。

陳瑩表示，卑南族等少數族群歷經艱辛選出代表，卻面臨惡意打壓。國民黨的作為是要讓族人聲音從國會消失。她要求士林地檢署徹查福定・多諾及幕後操縱者，並比照伍麗華罷免案，對被告聲押以防串證。

陳瑩向族人與全民提出三點呼籲：第一、檢舉偽造連署：若知悉偽簽線索，請聯繫陳瑩辦公室，我們將提供法律支援，逐案提告，捍衛族人權益。第二、抵制歧視：朱立倫的「精準罷免」暴露對原住民的偏見，請族人與全民團結，保護民主權利。第三、傳播真相：讓更多人看見國民黨的惡行與原住民族的立場。

