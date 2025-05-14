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開罰行人件數暴增51%　交通部：不是只取締駕駛

▲▼行人與汽機車不停讓取締件數。（圖／交通部臉書）

▲行人違規與汽機車不停讓取締件數。（圖／交通部臉書）

記者李姿慧／台北報導

為降低行人死傷，交通部修法重罰汽車駕駛不讓行人肇事罰則，不過行人闖紅燈違規頻傳也引發駕駛團體不滿，要求提高罰則至1.8萬元。交通部也公布取締件數，今年1到3月汽車不停讓開罰3萬件、行人違規取締2.6萬件，其中抓行人違規大增51%。交通部表示，違規取締不分駕駛或行人，都是為減少事故。

交通部修法加重汽車駕駛不讓行人罰則，其中未停讓行人致輕傷及重傷，分別調高罰鍰為1.8萬元及3.6萬元，最快6月底上路。行人闖紅燈罰款卻僅有500元，引發駕駛人團體不滿，要求行人闖紅燈罰款應提高至1.8萬元，並將於5月19日包圍交通部繞行抗議。

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交通部在臉書粉絲團則公布行人和汽機車不讓行人取締統計，112年車輛路口不停讓行人取締數為14萬439件，113年則取締11萬179件，違規取締件數減少21.5%；行人違規取締112年則有7萬839件，113年取締8萬5239件，增加了20.3%。

此外，今(114)年1月到3月車輛路口不停讓行人取締3萬232件，比113年同期的2萬6299件多取締了14.9%；行人違規取締今年1月到3月取締2萬6497件，比113年同期的1萬7534件，違規取締大幅增加51%。

交通部表示，談論交通安全，關鍵不在於「站哪一邊」，而是「如何有效避險」，交通規則設計初衷就是讓每位用路人提升安全，所以取締違規不分駕駛或行人 ，目的都是為了減少事故發生的可能。交通部進一步指出，行人與車輛本就是「不對等」的存在，一旦碰撞，受傷最重的往往是行人，因此交通政策必須持續強化對弱勢用路人的保護，為了讓所有人都能平安回家，請駕駛一定要停讓行人 ，用行動守護彼此安全。

交通部貼文也讓網友喊讚「交通部居然說人話了」、「推推小編觀念正確」、「任用小編是交通部做過最正確決定之一」、「這不是我認識的交通部，但我願意重新認識你」。

針對行人違規是否修法加重罰款，交通部公共運輸及監理司長林福山表示，過往交通部持續對行人違規一直都有相關宣導，目前也將先朝向加強宣導方向為優先。

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