又是「保證獲利」！屏東女遭詐近千萬　警逮車手查獲喪屍煙彈

記者陳崑福／屏東報導

盧姓女子加入保證獲利群組，先後面交7次被騙近千萬元，她不甘被騙，再度連絡對方面交60萬元購買虛擬貨幣並報警，潮州警分局獲報埋伏，將駕車取款的車手張姓男子逮獲，查扣一顆疑似吸食過之依托咪酯煙彈，全案依涉嫌詐欺罪及違反毒品危害防制條例移請屏東地檢署偵辦。

▲潮州警分局逮獲張姓車手 。（圖／記者陳崑福翻攝）

潮州警分局於於5月1日受理民眾盧姓女子報案，稱其於113年6月間在社群媒體臉書上接獲一名不明男子好友邀請，後轉至Line群組進行投資相關討論，對方聲稱投資項目「保證獲利、穩賺不賠」，誘使被害人自113年7月至11月期間，先後於高雄市及潮州火車站面交共計7次，遭詐騙新台幣近千萬元。

警方受理後，立即展開調查，並輔導被害人與詐騙集團成員重新聯繫，成功約定於5月13日18時許進行面交購買價值60萬元虛擬貨幣。警方獲悉後，隨即部署警力於潮州鎮延平路一帶埋伏，並於嫌犯張姓男子駕駛自小客車抵達指定地點某咖啡館門前與被害人進行面交時，當場表明身分並逮捕到案。

經搜索張嫌車輛，於後車廂外套內發現一顆疑似吸食過之依托咪酯煙彈（喪屍煙彈），全案依涉嫌詐欺罪及違反毒品危害防制條例移請屏東地檢署偵辦。

警方呼籲，切勿輕信網路投資「保證獲利」等話術，應提高警覺，若有疑似詐騙情形，請即撥打165反詐騙專線或向警方報案，共同打擊犯罪、守護民眾財產安全。