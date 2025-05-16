藝人配合中國言論　文化部：包容不等於能傷害台灣主權

▲歐陽娜娜等藝人發表配合中國言論，引發爭議，也受到文化部、陸委會關切。（圖／翻攝微博）

記者林育綾／台北報導

520總統就職周年將至，近日藝人歐陽娜娜、侯佩岑、趙又廷、陳昊森等人，在微博轉發《央視》「台灣必歸」圖文，配合中共宣傳統一言論引發各界關注。文化部今（16日）重申，對於藝人選擇發展市場，保持尊重開放心態，但這樣的包容，不該反過來傷害台灣主權，甚至觸法，將與陸委會研議涉及違法的處罰方式。

文化部指出，近年來中國經常利用特定時機，發表傷害台灣主權的統戰言論，部分在中國發展的藝人可能妥協於中國官方要求，或考量中國市場等因素，主動或被動轉發相關言論。

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針對此類行為，總統賴清德於3月中國家高層安全會議後，已提出17項因應策略。文化部隨即因應策略中有關影藝人員部分，研擬「台灣赴中藝人應注意事項」補充建議，以及提醒藝人避免可能觸犯《兩岸人民關係條例》第33-1條各項規定指引，供陸委會參考使用。



同時文化部與陸委會等部會持續合作，研議可能涉及違反第33-1條的具體樣態及處置方式，期盼保護台灣藝人赴中發展時，能保有不受中國利誘、脅迫，做出可能傷害台灣主權，甚至觸法的行為。

由於適逢520將至，文化部表示，中國極有可能再採取相關行動，提醒台灣藝人應避免配合中國官方、政治人物等，涉及政治性內容的合作行為或統戰等相關言論。對於相關作為，文化部將與陸委會等機關密切關注及搜集資訊。



文化部強調，自由、多元的創作環境，是台灣最珍貴的價值，台灣政府及人民也始終以包容的態度支持、尊重藝人選擇發展市場，但這樣的包容，不該反過頭來成為傷害台灣主權及人民的利器。

陸委會對於《兩岸人民關係條例》第33-1條相關行為有清楚定義，配合中國政治性機關團體轉發主張等，均有可能違法，對於確實違反《兩岸人民關係條例》的相關作為，基於維護台灣自由、民主立場，需要進一步了解並處理。



文化部表示，深刻理解輔導及支持台灣藝文、影視產業發展，才是作為文化主管機關最為核心的工作。因此文化部也將依據總統賴清德提出17項國安因應策略中，持續研擬、推動提升本土文化產業競爭力方案。

包括加強輔導及獎勵國內影視及文創產業，深化民主文化創作優勢、提升國際競爭力，以維護台灣主體性。期盼讓台灣藝文工作者、藝人不再需要為了市場，被迫進行表態、做出傷害台灣的行為。