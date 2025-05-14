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調查藝人與中共合作 　陸委會：歐陽娜娜是「重要對象」

▲歐陽娜娜獲聘江西吉安文化旅遊大使。（圖／翻攝微博）

▲歐陽娜娜近日獲聘江西吉安文化旅遊大使。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

陸委會擬查處與中共合作，附和中共統戰言論的台灣藝人，陸委會主委邱垂正14日接受網路直播節目專訪時證實，歐陽娜娜是這次查察的「重要對象」。

邱垂正提到，他們尊重藝人對文化、血緣的尊重，就算是唱誦對岸，基本上如果沒有傷害或者消滅我方國家主權、鼓吹武力、附和轉貼對台軍演圖卡，只要沒有對台灣主權、核心利益有傷害，「我們都尊重」。

邱垂正指出，往往在特定時刻，就會看到一群去大陸發展的藝人轉貼圖卡，甚至軍演時也在呼應，「這些藝人當初有那麼多的知名度、影響力，都是因為台灣這塊土地的人支持、培育，怎麼去了大陸發展後來回頭威脅這塊養育你的土地，要消滅中華民國、矮化台灣，我們認為非常不當。」

▼陸委會主委邱垂正。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼陸委會主委邱垂正 聯訪 陸配亞亞案。（圖／記者屠惠剛攝）

邱垂正說，依照《兩岸條例》33條之1，任何人、地方政府、法人、個人，未經政府許可，不得與中國大陸黨政軍有任何形式合作行為，「那你為何挑特定時刻轉發？這就有合作行為。」

不過，邱垂正也強調，民主法治國家，還是要會同文化部做行政查核，看這是經紀公司做的還是個人行為，「我們會有一個行政查核小組，依照轉貼事實或對外發表的看法，依照行政程序做查處。」

邱垂正也坦言，違反《兩岸條例》33條之1罰的錢不多，大概10萬到50萬元而已，重點是要跟對方說明，「他也可能不知情，是他的經紀公司幫他做的。」

對於長期在大陸發展，並曾轉貼大陸軍演圖卡的歐陽娜娜，邱垂正說，行政程序還是要走完，該開罰就會開罰，「這次她被列入我們查察的重要對象。」他並透露有別的藝人被列入，但就不點名了，會公平進行行政程序的查處。

▼歐陽娜娜轉貼「中國台灣省」貼文。（圖／翻攝微博）

▲▼歐陽娜娜、張韶涵發文「中國台灣省」　陸委會要查「是否和中共黨政軍合作」。（圖／翻攝微博）

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