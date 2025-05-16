台灣明進入非核時代　卓榮泰：重啟核三廠程序複雜時間難估計

▲行政院長卓榮泰出席「媒體茶敘」活動。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

核三廠2號機將在明（17日）除役，台灣將進入非核家園時代。針對日前在野黨修《核管法》延長核電廠運轉期限，行政院長卓榮泰說，「核三廠必須在明天除役」，依照新法，核安會須制定子法，規範如何檢查核三廠安全；而台灣過去曾有核電廠延役經驗，但能否完全移轉到核電廠重啟？仍須由核安會做專業技術認定，後續才能由經濟部或台電決定是否重啟。

針對能源問題，卓榮泰說，明天核三廠2號機就要除役，台灣將進入沒有核電的階段。根據估計，核三廠2號機停止發電後，大概降低3%備載容量率，但現在到夜間都還有超過10%的備載容量率，日間更高，「因此即便減去3%，還是維持在安全的備載容量率」。

但卓榮泰強調，不以此為滿，在總統的推動二次能源轉型中，政府透過發展多元綠能、深度節能、科技儲能及電網安全上，在過去一年中都有所進展，預計2026年的綠能發電將達過去設定的20%目標，這是可以做到的工作。

而藍白日前聯手，立法院三讀修正《核管法》，延長核電廠運轉期限，卓榮泰說，首先，核三廠必須在明天除役，依照新法，核安會須制定子法，規範如何檢查核三廠安全；而台灣過去曾有核電廠延役經驗，但能否完全移轉到核電廠重啟？仍須由核安會做專業技術認定，後續才能由經濟部或台電決定是否重啟。

卓榮泰透露，這2天與台電、核安會有諸多討論，「到目前為止，仍無法精確算出程序要多久」，須待子法完備後才能做政策討論與決定，包括怎麼重啟、要不要重啟、何時進入安檢，但時間還難以估計，牽涉是否有足夠設備和能力來更換，這些都還在未定之中。

另外，台灣是否引進小型模組化反應爐（SMR）？卓榮泰說，期待全球能有新核能技術，新式核能只要符合確保核安、核廢有解及社會共識等政府三大前提，政府願意投入。他也提到，包括地熱、小水力、氫能發電，若能找到適當對象共同討論研發，都有可能。

卓榮泰重申，傳統核能必須依法完備程序，政府也對新核能採取開放態度，並積極開發多元綠能，確保國人、產業用電無虞；他強調，政府對國人有責任、台灣對全世界有責任，所以一定要有穩定供電的環境。