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卓榮泰上任滿週年　期許閣員當港口引水人、喊話朝野合作

▲▼行政院長卓榮泰出席「媒體茶敘」活動。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院長卓榮泰出席「媒體茶敘」活動。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰上任屆滿一週年，今（16日）舉辦媒體茶敘，卓榮泰致詞時列舉過去一年的施政成果，以及未來展望，「國人對內閣團隊到底留下什麼印象？絕對不能只是覆議最多的內閣團隊」。卓也期許內閣成員，能扮演港口「引水人」角色，正確引領方向讓國家穩健進步、全力以付，「最重要的是，朝野要團結合作，才能完成這些工作」，唯有朝野合作社會才會越穩健，國家就會越強。

卓榮泰今率行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫及9名政務委員，在行政院大禮堂舉行媒體茶敘。會中除了報告「5大行動、20項進行式」的政策回顧與為還展望外，主責對美關稅談判重任的鄭麗君，也說明美關稅談判的最新進度。

卓榮泰開場致詞時先說，今天桌上放了一個小小的杯子蛋糕，本來今天應該準備一個大蛋糕，「但聽說經費只能這樣，所以準備一個小蛋糕」，代表今天還是過一場不一樣的生日。

卓榮泰提到，過幾天後，賴總統跟內閣團隊就職滿一週年，「國人對內閣團隊到底留下什麼印象？絕對不能只是覆議最多的內閣團隊」，因為今天要用具體說明，向國人同胞說明五大行動跟20項進行式。

卓榮泰說，內閣團隊就任以來，他一直要求所有成員秉持一個信念，「哪裡有困難我們就到哪裡去，哪裡有問題我們就去解決」，也因為這個信念，我們一起走過365天。

接著卓榮泰談到，社會看待新內閣團隊，在過去一年的國會結構底下，提出不少覆議案；也在總預算案跟財政收支劃分法裡面，提出覆議案，「雖然我們都失敗，但是這是身為一個憲政機關，我們必須做的權力跟義務」，一方面捍衛憲政秩序跟憲政體制，一方面也是維護人民的基本權利。

卓榮泰說，這些都是在一種衝突中跟動盪中得到的具體成效，他也勉勵所有內閣團隊，在衝突中要進步、在動盪中要保持平衡，這也是內心自我強化很重要的一個元素。

卓榮泰也到面對美國關稅新秩序的挑戰，在4月3號川普總統提出的新關稅政策後，行政團隊在48小時之內提出的產業支持方案，是全世界最快提出產業支持方案的政府，現在也持續的加碼跟增加。

卓榮泰提到，這段期間股市匯率也都相當的波折，但目前看來也趨於穩定跟平緩，這也是長期以來台灣經濟體質良好的再一次韌性表現，「我們對國人的韌性跟信心，表示非常、非常欣慰」，現在用行政院所提出的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，希望儘快得到立法院的審議跟通過。

「經過這麼多的進行式後，未來還有完成式。」卓榮泰說，接下來的4100億特別預算，行政團隊會全力向國會說明，也盼國會儘速通過，讓行政團隊據以執行、全面展開，才能因應後關稅時代的各種調適。他說，自己要求內閣團隊秉持穩健進步、全力以赴心情，一起面對所有未來設定的目標。

至於未來目標，卓榮泰羅列「1+7」重點工作，包括運動部9月9日掛牌、落實均衡台灣六大區域產業及生活圈、推動亞洲資產管理中心及兆元投資國家方案、加速發展半導體、無人機及智慧機器人產業生活聚落，推展長照3.0、婚育宅政策，落實國安17項策略，還有第三期溫室氣體階段管制目標。

最後，卓榮泰期許內閣團隊，能扮演港口引水人的工作，「每個碼頭都要有熟悉環境、港口變化的引水人，讓大小船舶都能安全進港、離港」，不怕浪有多高，對所有高科技產業、中小微企業，長者、年輕人、幼兒，都希望大家正確方向引領下，穩健進步、全力以付，讓國人安心生活、健康發展，並能追逐夢想、快樂出航。

「只要設定明確目標、全力以赴，絕對沒有不可能的任務。」卓榮泰說，以上所有進行式、未來完成式，最重要的是，朝野要團結合作，「誠懇呼籲朝野要進入到合作的境界，才能完成這些工作」，唯有朝野合作社會才會越穩健，國家就會越強，世界就會擁抱台灣。

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