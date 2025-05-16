　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國會洗牌後才推重要政策？　卓榮泰：施政工作與罷不罷免無關

▲▼行政院長卓榮泰與副院長鄭麗君與媒體茶敘。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院長卓榮泰與副院長鄭麗君與媒體茶敘。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰上任屆滿一週年，今（16日）率副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫以及政委等，舉辦媒體茶敘說明過去一年的施政成果及未來展望。針對大罷免是否會影響施政推動期程？卓榮泰說，行政團隊在制定所有計劃期程的過程，「從來不把現在社會上的大罷免與否，當作過程的考量，所以我們的工作絕對跟罷不罷免、大不大小無關，就照我們的期程來進行」。

媒體提問環節時，有記者問到，過去施政因朝小野大受阻，是否要等到大罷免成功後，才會推動重要政策法案？卓榮泰說，行政團隊在制定所有計劃期程的過程，「從來不把現在社會上的大罷免與否，當作過程的考量，所以我們的工作絕對跟罷不罷免、大不大小無關，就照我們的期程來進行」。

至於幫內閣團隊打幾分、最滿意政策是什麼？卓榮泰說，「為自己打幾分？這傳統的問法跟傳統的答法，就是分數不能由自己打」，分數在國人的心中，最近幾天都有各方面的數字，給團隊更多警惕或是鼓勵。

而針對政策說明與論述屢被外界質疑，卓榮泰認為，內閣團隊的論述方式，因為說真的，在整個兩院互動中佔據了很多必須去做很多兩院之間爭議事項的說明，其實內閣團隊的各個成員，包括政委、部長，在個別業務上的論述都非常清楚，但在政治議題掩蓋之下，讓整個社會輕忽了。

卓榮泰舉例，已經推動的六大區域產業生活圈，這是何等大的工作，「過去一年讓我覺得未來最有方向感、動力的，就是經發會的這個六大區域產業生活圈，做起來後，每個地區、縣市，都會有不同面貌，這對台灣是脫胎換骨、全面嶄新的階段」。

卓榮泰還提到，9月9日成立的運動部，乘載國人很多期待，除了過去關注運動競技之外，還要往國際走、發展運動產業，無論是參加重要國際比賽，或在台灣舉行台灣元素比賽，都讓運動產業及運動發展過去展現不同樣貌。

另外，還有年輕朋友很關注在意的育嬰政策，也將加碼提升，解決少子化問題，逐步加強青年社會正義、居住正義。除了前述的三項外，卓榮泰表示，秉持總統理念的健康台灣，對所有醫護人員的生活、工作、待遇及福利全面提升，這絕對必要。

卓榮泰說，這部分過去做的相當的多，未來如果論述方面可以再精進，他會持續要求政務委員協助首長及同仁，繼續以更簡短有力的方式對外清楚說明，持續進步。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 2 7438 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快加油！　下周汽油估調漲
閃兵過36歲僅罰錢？　 內政部嚴正澄清：最重判7年徒刑
欠500萬被當豬仔賣！他登機前向免稅店求援獲救
打詐警被騙1095萬！竹聯、風飛沙2黑幫幹的　假冒黃仁勳詐6
日本櫻島火山「1天噴發3次」25航班取消！　大量火山灰狂襲
台中中友百貨、中國醫突停電　台電：線路異常跳電27秒
台中塔羅牌老師性侵繼女　產下一子
快訊／吳明達限制住居！「假釋撤銷」拘提送北檢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨520民調／賴清德滿意度57.3%　近8成民眾支持提高免稅門檻

回顧賴清德就職周年表現　藍委痛批未來三年恐成最黑暗的災難

民進黨公布賴清德滿意度達57.3％　國民黨：國王的新衣看不見民怨

喊話立院儘速解凍預算！　卓榮泰：國防預算多凍一天國安威脅越大

人數不足額仍受理憲訴法釋憲　吳宗憲：民進黨陷大法官於不義

台灣明進入非核時代　卓榮泰：重啟核三廠程序複雜時間難估計

國會洗牌後才推重要政策？　卓榮泰：施政工作與罷不罷免無關

卓榮泰上任滿週年　期許閣員當港口引水人、喊話朝野合作

直擊／最美歌聲「希望兒童合唱團」立院獻唱　朝野立委喊安可

國民黨爆林月琴擁4千多萬金融資產　質疑忙於看盤疏忽照護兒童權益

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

【太寫實】模仿老婆平常對小孩溫柔賢淑　面對功課直接原地爆炸

【給我去屏東】中信吉祥物炫耀李珠珢應援毛巾還跳32撞！

【有正妹！】花蓮雞排店驚見美女店員！大長腿+氣質笑容我沒了

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【孩子走了…】基隆5歲童遭父悶殺　母癱軟坐輪椅現身相驗 #基隆 #男童 #命案

民進黨520民調／賴清德滿意度57.3%　近8成民眾支持提高免稅門檻

回顧賴清德就職周年表現　藍委痛批未來三年恐成最黑暗的災難

民進黨公布賴清德滿意度達57.3％　國民黨：國王的新衣看不見民怨

喊話立院儘速解凍預算！　卓榮泰：國防預算多凍一天國安威脅越大

人數不足額仍受理憲訴法釋憲　吳宗憲：民進黨陷大法官於不義

台灣明進入非核時代　卓榮泰：重啟核三廠程序複雜時間難估計

國會洗牌後才推重要政策？　卓榮泰：施政工作與罷不罷免無關

卓榮泰上任滿週年　期許閣員當港口引水人、喊話朝野合作

直擊／最美歌聲「希望兒童合唱團」立院獻唱　朝野立委喊安可

國民黨爆林月琴擁4千多萬金融資產　質疑忙於看盤疏忽照護兒童權益

華信「引擎外罩上掀」停飛檢修　民航局啟動調查：要求全機隊檢查

輝達台灣總部揭曉？　黃仁勳笑答 ：「現在說太多就破壞驚喜」

三菱「歐規日蝕休旅」轉生為電動車！9月開賣、還有大電池版本

民進黨520民調／賴清德滿意度57.3%　近8成民眾支持提高免稅門檻

金慧成猛打秀5次上壘　道奇教頭點出最大優勢：大谷打起來更輕鬆

IU、V驚喜現身餐廳慶生！零變裝直擊照曝光　粉絲嗨炸：畫面真好看

台南4星排隊名店爆食安！網批：手沒洗直接醃肉　衛生局揪3缺失

回顧賴清德就職周年表現　藍委痛批未來三年恐成最黑暗的災難

民進黨公布賴清德滿意度達57.3％　國民黨：國王的新衣看不見民怨

川普施壓蘋果撤出印度　「美國製造」只是秀的布景？

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

政治熱門新聞

「為了新店我們選擇放下」　罷團「除瑜回收」宣布停止罷免陳乃瑜

台灣民意民調／近六成民眾挺休假「4+1」　游盈隆：在野黨漂亮一擊

北市公布33名酒駕累犯名單　「陳紹琳」7次最多、這4人照片張貼鄰里

想在世壯運「宣揚武統」　2陸選手被拒入境

世壯運狀況多　許淑華批蔣萬安害台灣丟臉

向賴清德發怒吼！藍發起「519全民叭賴」　下午5點20分按喇叭抗議

世壯運明開幕！黃仁勳擔任聖火手　總統賴清德改派蕭美琴出席

昨嘆「聯絡不到朱立倫」　李孝亮今鞠躬道歉：本人不當發言

科技聖火點亮大巨蛋！　黃仁勳出任世壯運「科技聖火代表」

罷綠委領銜人不認偽造連署　王定宇曝起訴書打臉：公開說謊串供？

赴英國國會演說　蔡英文：台灣的存在嚇阻中國擴張野心

賴清德就職將滿周年　陸委會：不排除中共在520軍演

2026誰來戰高雄？綠操盤手曝　民進黨支持者最挺賴瑞隆

高雄宮廟要國軍裝甲564旅出「法會公差」　陸軍：已委婉拒絕

更多熱門

相關新聞

台灣明進入非核時代　卓榮泰：重啟核三廠程序複雜時間難估計

台灣明進入非核時代　卓榮泰：重啟核三廠程序複雜時間難估計

核三廠2號機將在明（17日）除役，台灣將進入非核家園時代。針對日前在野黨修《核管法》延長核電廠運轉期限，行政院長卓榮泰說，「核三廠必須在明天除役」，依照新法，核安會須制定子法，規範如何檢查核三廠安全；而台灣過去曾有核電廠延役經驗，但能否完全移轉到核電廠重啟？仍須由核安會做專業技術認定，後續才能由經濟部或台電決定是否重啟。

卓榮泰上任滿週年　期許閣員當港口引水人、喊話朝野合作

卓榮泰上任滿週年　期許閣員當港口引水人、喊話朝野合作

執政週年記者會喊窮　卓榮泰：經費不足只能準備杯子蛋糕

執政週年記者會喊窮　卓榮泰：經費不足只能準備杯子蛋糕

台灣與美代表會談！　鄭麗君提醒美：再增半導體關稅有斷鏈風險

台灣與美代表會談！　鄭麗君提醒美：再增半導體關稅有斷鏈風險

國民黨稱美要求國防預算GDP10%　提案要卓榮泰、顧立雄赴立院報告

國民黨稱美要求國防預算GDP10%　提案要卓榮泰、顧立雄赴立院報告

關鍵字：

行政院卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

公司招待日本旅遊未去！超級女營業員走絕路

10人有4人中鏢！新冠「特別3症狀曝光」快篩一下

「為了新店我們選擇放下」　罷團「除瑜回收」宣布停止罷免陳乃瑜

水族館關閉4個月　虎鯨與海豚被遺棄在腐爛池

娶20歲越南嫩妻！　韓男「蜜月後染性病」

威震前董座吳明達假釋撤銷　睡夢中被30特勤包圍

救命錢卡關　病婦命喪銀行前

國光客運傳桃機出事故　多人受傷

台新證驚傳女營業員輕生　金管會證實

便當菜「電話線」本名曝！菜販：是超級食物

新冠確診　苦主1部位痛爆「不是喉嚨」

AV女優橘瑪麗宣布引退：心情一度感到低落

詐防中心警遭騙千萬　「6度親交車手」

掰腿狂舔還問：舒不舒服　按摩師慘了

獨／睡夢中遭30特勤包圍　吳明達「雙手抱頭」遭逮

更多

最夯影音

更多

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面