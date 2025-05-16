國會洗牌後才推重要政策？　卓榮泰：施政工作與罷不罷免無關

▲行政院長卓榮泰與副院長鄭麗君與媒體茶敘。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰上任屆滿一週年，今（16日）率副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫以及政委等，舉辦媒體茶敘說明過去一年的施政成果及未來展望。針對大罷免是否會影響施政推動期程？卓榮泰說，行政團隊在制定所有計劃期程的過程，「從來不把現在社會上的大罷免與否，當作過程的考量，所以我們的工作絕對跟罷不罷免、大不大小無關，就照我們的期程來進行」。

媒體提問環節時，有記者問到，過去施政因朝小野大受阻，是否要等到大罷免成功後，才會推動重要政策法案？卓榮泰說，行政團隊在制定所有計劃期程的過程，「從來不把現在社會上的大罷免與否，當作過程的考量，所以我們的工作絕對跟罷不罷免、大不大小無關，就照我們的期程來進行」。

至於幫內閣團隊打幾分、最滿意政策是什麼？卓榮泰說，「為自己打幾分？這傳統的問法跟傳統的答法，就是分數不能由自己打」，分數在國人的心中，最近幾天都有各方面的數字，給團隊更多警惕或是鼓勵。

而針對政策說明與論述屢被外界質疑，卓榮泰認為，內閣團隊的論述方式，因為說真的，在整個兩院互動中佔據了很多必須去做很多兩院之間爭議事項的說明，其實內閣團隊的各個成員，包括政委、部長，在個別業務上的論述都非常清楚，但在政治議題掩蓋之下，讓整個社會輕忽了。

卓榮泰舉例，已經推動的六大區域產業生活圈，這是何等大的工作，「過去一年讓我覺得未來最有方向感、動力的，就是經發會的這個六大區域產業生活圈，做起來後，每個地區、縣市，都會有不同面貌，這對台灣是脫胎換骨、全面嶄新的階段」。

卓榮泰還提到，9月9日成立的運動部，乘載國人很多期待，除了過去關注運動競技之外，還要往國際走、發展運動產業，無論是參加重要國際比賽，或在台灣舉行台灣元素比賽，都讓運動產業及運動發展過去展現不同樣貌。

另外，還有年輕朋友很關注在意的育嬰政策，也將加碼提升，解決少子化問題，逐步加強青年社會正義、居住正義。除了前述的三項外，卓榮泰表示，秉持總統理念的健康台灣，對所有醫護人員的生活、工作、待遇及福利全面提升，這絕對必要。

卓榮泰說，這部分過去做的相當的多，未來如果論述方面可以再精進，他會持續要求政務委員協助首長及同仁，繼續以更簡短有力的方式對外清楚說明，持續進步。