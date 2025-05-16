對美關稅「從零談起」惹議　卓榮泰：維持產業競爭力是必要原則

▲行政院長卓榮泰與副院長鄭麗君與媒體茶敘。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

美國對等關稅談判進度備受各界關注，傳出賴政府擬將美國農產品進口關稅降為零，作為與美方談判關稅的籌碼，引發農民不滿。對此，行政院長卓榮泰（16日）主持週年記者會時說，「從零談起是談判態度」，但政府會機動因應、靈活調整，前提是維持國家最大利益、產業競爭力，將堅持必要原則。

台灣農民自主行動聯盟今天上午集結農民，並針對政府擬將美國農產品進口關稅降為零進行陳情抗議，高喊「出賣台灣農業、農村與農民生存權，同時也是出賣全體國人」。

針對傳出賴政府擬將美國農產品進口關稅降到零，作為緩解美方高關稅交換條件，對此，同時間在行政院主持週年茶會的卓榮泰表示，台灣把美國當作重要市場，這一直是政府的方向，「但美國不是台灣唯一市場，有更廣大的市場分布全球各地」。他說，台灣產業韌性也在於結合各地廠商及台商、國內廠商的各地布局，都有一整套策略跟計畫。

「從零談起是談判態度。」卓榮泰說，美方跟其他國家談判也在進行，相關定案的內容都會對於我方談判的方式有影響，政府會機動因應、靈活調整。他強調，談判最終目的是維持國家最大利益、維持產業國際競爭力，尤其國人的健康、消費市場的習慣，會堅持必要該堅持的原則。

接著副院長鄭麗君還原所謂「零關稅談起」，這是指面對美國關稅政策持續變動，「政府提出的是在互惠原則下，雙方從零關稅談起」，因台灣輸美產品已有76%零關稅，美國進口台灣產品也有62%零關稅，雙方會在此基礎上，朝互利互惠方式討論。

鄭麗君說，談判過程中，府院交付的任務就是維護國家及產業利益，並在維護國民健康、糧食安全前提下，爭取最佳談判結果，盼能促進雙邊貿易平衡。除了促進雙邊貿易的平衡，更要追求建立互利互惠的經貿體系，並進一步發展台美高科技策略夥伴。

鄭麗君說，擴大對美投資、採購，有助平衡貿易逆差，為雙方帶來產業機會；但更重要是，形成未來的策略夥伴關係，有助美國實踐目標，也有助於我國產在國際布局發展。

行政院秘書長龔明鑫則分享率團出席「選擇美國投資高峰會」的過程，他說，這次除了參加官方活動，也帶領部分團員拜訪美國3個行政部門、2位分別為民主黨與共和黨的國會議員，並見證由台灣國際協會跟美台商會簽署的MOU，預期將來會有更多合作。

龔明鑫透露，與美國行政部門討論的是投資及經濟安全議題，與參議員討論主要是避免雙重課稅，目前眾議院已經通過，但參議院排案當中，這未來對台美投資有很大幫助。