執政週年記者會喊窮　卓榮泰：經費不足只能準備杯子蛋糕

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰上任將屆滿一週年，今（16日）舉辦媒體茶敘說明過去一年的施政成果，以及未來展望。在致詞時，卓榮泰先打趣向現場出席人員致意說，本來要準備一個大蛋糕，但因為經費不足，所以只能準備杯子蛋糕，但還是代表過一場不一樣的周年生日。

▲行政院長卓榮泰與副院長鄭麗君出席「媒體茶敘」活動。（圖／記者陳家祥攝）



卓榮泰今率行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫及9名政務委員，在行政院大禮堂舉行媒體茶敘。會中除了報告「5大行動、20項進行式」的政策回顧與未來展望外，主責對美關稅談判重任的鄭麗君，也說明美關稅談判的最新進度。

卓榮泰開場致詞時先說，今天桌上放了一個小小的杯子蛋糕，本來今天應該準備一個大蛋糕，「但聽說經費只能這樣，所以準備一個小蛋糕」，代表今天還是過一場不一樣的生日。

卓榮泰說，昨天院會已經通過「全民健康保險資料管理條例」、《平埔族原住民的身份法》，一項代表開放政府、一項代表族群平等，「這些工作，都是過去一整年來行政團隊在眾多業務政策方面，始終一直在進行中的」。

卓榮泰提到，過幾天後，賴總統跟內閣團隊就職滿一週年，「國人對內閣團隊到底留下什麼印象？絕對不能只是覆議最多的內閣團隊」，因為今天要用具體說明，向國人同胞說明五大行動跟20項進行式。

卓榮泰說，內閣團隊就任以來，他一直要求所有成員秉持一個信念，「哪裡有困難我們就到哪裡去，哪裡有問題我們就去解決」，也因為這個信念，我們一起走過365天。