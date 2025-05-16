喊話立院儘速解凍預算！　卓榮泰：國防預算多凍一天國安威脅越大

▲行政院長卓榮泰與副院長鄭麗君與媒體茶敘。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院針對財劃法、總預算案提起覆議，但遭立院否決後，民進黨立院黨團已提出釋憲，行政院長卓榮泰今（16日）表示，修法已衝擊中央財政調節能力，「提起釋憲、解釋憲法的方式，是可能考慮的途徑」。不過卓揆也喊話，預算該解凍的也希望立法院儘速解凍，「比方國防預算，多凍結一天，國安威脅就會繼續擴大存在一天」，所以國防預算、外交預算都必須適時快速解凍，才能讓現在所剩的時間內可以完成年度預定的計劃。

對於財劃法、總預算案釋憲與否，卓榮泰說，行政院作為唯一有權利跟義務提出覆議的憲政機關，已經善盡義務，覆議的結果當然不如預期，「但是如果任何國會通過的法律，我強調，是否違憲違法，有沒有實質討論、有沒有經過民主程序、有沒有造成窒礙難行？這都是要考慮提起釋憲的條件」，尤其是否違憲違法，這是絕對無法打折的。

在財劃法方面，卓榮泰指出，很多財政學者認為這是一個財政憲法，在這樣的調整底下，中央政府已經失去未來對財政調節的各項能力，對地方的補助勢必會發生相當大的影響。

卓榮泰舉例，像現在中央對地方的公共工程建設比例分配，中央絕對無法承擔，「要就是增加地方負擔，否則就是延長執行年限，這兩個要取其輕」，所以很希望地方能增加負擔。

卓榮泰直言，要解決這問題，也希望能繼續維持中央有財政調節的能力，「提起釋憲、解釋憲法的方式，對這樣的修法是否合憲，我們認為這是一個可能考慮的途徑」。

至於中央政府總預算，卓榮泰說，過去很少有例子這樣做，今年被刪減凍結的幅度相當龐大，現在最大癥結卡在要中央政府自行刪減的939億中，還有636億無法刪減，所以主計總處已經算出，如果這636億無法自行刪減，就只能從一般性補助做調整，這又影響到中央跟地方長年合作處理的一些實際需求，但這是沒有辦法中的辦法。

卓榮泰說，如果要改變這個狀況，那就是要透過追加預算，但若追加預算就是要舉債，因為現在的特別條例或未來的特別預算，都是用過去的年度歲計賸餘，若用完了就是必要舉債，「是不是政府要在舉債的同時去負擔更多債務？這也是財政負擔的一環」。

卓榮泰表示，看到立法院比較快的速度在進行解凍，「所以很多人認為，與其這麼快解凍，當初為什麼要那麼大的凍結？」卓以文化部為例，很多業務已經沒辦法執行了，一年度要執行的預算現在剩下7個月，已經沒有廠商可以做這樣的合作，即使現在解凍再快，也已經相當程度影響到整個中央政府的施政。

但卓榮泰仍喊話，該解凍的也希望立法院儘速解凍，「比方國防預算，多停留一天，國安威脅就會繼續擴大存在一天」，所以國防預算、外交預算都必須適時快速解凍，才能讓現在所剩的時間內可以完成年度預定的計劃。

「我也相信，經過民意的充分討論，到現在為止，立法院應該會比用審查預算當時不同的態度，來看待中央政府總預算。」卓榮泰喊話，這是民意的展現，也希望民意對兩院來看，要把它列為最高的原則，共同遵守。