向賴清德發怒吼！藍發起「519全民叭賴」　下午5點20分按喇叭抗議

▲國民黨召開「519全民叭賴 吼出來！賴清德下台！」 記者會。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德就職將滿一周年，國民黨今（16日）召開記者會，由秘書長黃健庭宣布，5月19日下午5時20分發動「全民叭賴」行動，按兩下喇叭短聲，寓意「下台」，用這兩聲喇叭代表對賴清德下台的怒吼。國民黨當天也將出動車隊，從黨中央一路開到民進黨中央黨部表達抗議。

黃健庭指出，再過幾天就是賴清德就職滿週年的日子，這一年是台灣民主最受傷、最黑暗的一年。幾乎各行各業、跨世代、從老到小對未來都很憂慮，從這幾天各界的民調結果可印證，賴清德無能又傲慢，文武百官只會爭相護航，表忠邀功，卻沒有為國家解決任何問題，他們把精力全部放在政治鬥爭上，當家鬧事，置經濟民生於不顧，讓臺灣空轉了一年。對內集權專制，用整個政府的機器來推動毫無公義的大罷免，濫用司法，霸凌在野黨，製造社會嚴重的對立；對外面，對美國挑起的關稅貿易戰，未談先跪，送出了臺積電跟整個產業鏈，臺幣暴升，讓產業哀鴻遍野，也給川普予取予求，掏空臺灣。

黃健庭表示，為了叫醒自我感覺良好的當權者，國民黨宣布發起「全民叭賴」行動，鄭重邀請所有對獨裁者賴清德執政不滿的人一起共同參加，在519當天把對民眾裝聾作啞、充耳不聞的賴政府表達大家心中的不滿與憤怒。

「裝睡的人叫不醒」，國民黨發言人楊智伃表示，針對無能傲慢的賴清德，國民黨要發起全國全民叭賴，時間是5月19日5點20分，邀請全臺灣的好朋友，只要對於賴清德有任何的不滿，只要對於臺灣的現況有非常多的怨言，對於臺灣的未來看不到任何的希望，一起在各地來發起叭賴的主場。

她表示，黨中央也會有叭賴的主場，5月19日禮拜一下午4點，在國民黨中央前面開始造勢活動；流程將從4點開始，有車隊的集結，4點15分車隊的誓師到，4點30分到4點50分，車隊出發，到民進黨黨中央，對這個不當總統，只當黨主席的賴清德，表達他們的怒吼。

至於喇叭怎麼按？楊智伃表示，希望大家有一個默契，在5點20分時按兩下喇叭，因為造勢時，喊賴清德，大家會很有默契地喊「下臺」，希望賴清德趕快離開總統府，離開總統這個職務、下臺。