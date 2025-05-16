林月琴任「剴剴案」協會督導　游淑慧：假裝正義第三方是什麼概念？

▲國民黨台北市議員游淑慧。（資料照／記者陳家豪攝）



實習記者石嘉豪／台北報導

「剴剴案」劉姓保母登記在文山居家托育中心，而北市府將該中心委由大愛關懷協會管理，民進黨立委林月琴日前遭爆曾任該協會的外聘督導，進而遭到質疑，過去刻意隱瞞該身分。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（16日）發文痛批，林月琴相當虛偽，罵不同政黨的蔣萬安和北市社會局一整年，假裝是正義第三方是什麼概念？

游淑慧在臉書提到，剴剴案的劉姓保母是登記在文山居家托育服務中心，而北市府社會局長期委由大愛關懷協會經營管理該居托中心，一年大約3000多萬元，按照相關規定文山居托必須定期到各保母家去訪視居家兒童照顧環境。

游淑慧指出，林月琴則是大愛關懷協會提報給社會局聘請的外部督導，或許林月琴並不涉及大愛關懷協會的營運，但林月琴就是受聘來監督整個居托訪視計畫的督導。

為此，游淑慧痛批，也許林月琴認為不需要為這個案子負上什麼責任，但不得不說林月琴和民進黨都相當虛偽、相當假，罵了別人一整年，也騙了外界一整年。

游淑慧直言，林月琴從來沒有主動揭露自己在剴剴案的角色，也沒有主動批評督導的居托中心，只假裝正義第三方人士，大聲批評不同政黨的社會局和蔣萬安，這是個什麼概念？

游淑慧強調，林月琴應該知道居托中心如果在112年12月21日有落實既定訪視，或許就有機會阻止12月24日的憾事，但林月琴隱匿自己的角色、包庇督導的協會，到底身為社福人士，過去是靠假仁假義取得立委之職？還是原本是真仁義，進了民進黨染缸後，才忘了初心？