斗內3萬供男友全家出遊！　對象媽「最扯1句話」超心寒

▲男友媽媽無視兒子女友為了安排行程所付出的心力，讓本人非常心寒。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

一名女網友表示，自己出於一片好意，最近贊助3萬多元讓男友全家人出遊。不料，後來她卻因為剩餘費用未由男方如約分攤，而遭男友母親冷嘲「沒錢就不要安排那麼多」，讓她感到徹底心寒。

原PO在網路論壇Dcard以「聽過最扯的一句話」為題發文表示，她自掏腰包刷卡3萬多元，訂妥機票與安排行程，希望能替男友母親在繼父過世後，安排一趟放鬆心情之旅。原先原PO已約定部分費用由她負擔，其餘則由男友分攤，未料在行程即將確認前，男友母親臨時要求加帶新任男友同行，對此，起初原PO曾明言行程一旦確定便不得再加人，但最後仍退讓，多加一人參與行程。

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然而，原PO在僅剩3000多元旅費待繳之際，發現男友並未如約付錢，反由他的母親出面對她表示「沒錢就不要安排那麼多，無言」，一番話讓原PO大感無奈，明明自己從出錢訂票、安排行程面面俱到，卻仍被人嫌棄，讓她自覺成為冤大頭，「我不是沒錢，是我不想再被當成理所當然。」

原PO也在文末坦言，「我本來是想讓你們放鬆、讓你們開心，現在卻讓我自己在氣頭上過日子。我不欠你們任何人，更不是你們的旅遊贊助商。我原本是想讓你們散心，現在只讓我看清誰值得、誰不值得。你可以不感謝，但請不要踐踏別人給的好意。這趟旅程，我真的很想取消，不是因為我不夠有錢，而是因為你們不值得我這份用心。」

貼文引發網友熱議，紛紛直呼「所以取消行程了嗎？不要這麼卑微」、「妳男友連3000多元都拿不出來，還不趕快分手，趕緊退票改成和家人或自己去吧」、「我真的很不懂，為什麼很多人還沒嫁過去，就對對方父母比自己父母好」、「男朋友都不積極的事，妳真的不需要做太勤勞」、「如果後續沒更新分手跟取消的話，我也覺得無言」。

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