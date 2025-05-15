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神壇索費77萬7777元「消災」　善化警即時攔阻保住婦人積蓄

▲善化警分局巡佐蘇慶源、警員王冠智即時攔阻欲提領77萬7777元的陳姓婦人，戳破假神壇詐騙話術，成功保住民眾鉅款。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲善化警分局巡佐蘇慶源、警員王冠智即時攔阻欲提領77萬7777元的陳姓婦人，戳破假神壇詐騙話術，成功保住民眾鉅款。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市善化區一名40歲陳姓婦人因身體狀況不佳，竟於網路上求助神壇「做法事」，對方開出一紙「神明指示」要求她提領77萬7777元進行消災解厄，所幸善化派出所員警及時趕抵，戳破詐騙話術，成功阻止婦人受騙，保住鉅額存款。

▲善化警分局巡佐蘇慶源、警員王冠智即時攔阻欲提領77萬7777元的陳姓婦人，戳破假神壇詐騙話術，成功保住民眾鉅款。（圖／記者林東良翻攝，下同）

該事件發生於5月13日下午2時許，善化郵局行員察覺異狀，見陳女欲解除定存、提領鉅款，言談中又遮遮掩掩，疑似遭遇詐騙，當即通報警方協助。善化分局善化派出所巡佐蘇慶源與警員王冠智迅速到場關懷，初步詢問下，陳女聲稱是要償還借款，但警方深入追問後，陳女才吐實，坦承日前因身體不適，於社群軟體認識一名自稱為神壇工作者的網友。

該網友聲稱能代為祈福消災，還特別點出陳女「時運不濟」，若欲平安無虞，須趕緊備妥6個幸運7字碼，即新台幣77萬7777元，作為祭祀儀式的費用，更強調此為「神明指示」，不得透露他人，否則「失效」恐影響健康。

▲善化警分局巡佐蘇慶源、警員王冠智即時攔阻欲提領77萬7777元的陳姓婦人，戳破假神壇詐騙話術，成功保住民眾鉅款。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方立即戳破詐騙手法，指出這是詐騙集團常見伎倆，利用民眾信仰與焦慮心理操弄話術，誘導匯款圖利。經耐心勸說與說明後，陳女恍然大悟，當場打消匯款念頭，成功保住77萬餘元積蓄。

善化分局長陳俊凱呼籲，詐騙手法日新月異，常以宗教名義博取信任，民眾如遇「神明要求匯款」、「密令不得外洩」等情況，務必提高警覺，冷靜查證。警方也鼓勵多利用「警政署165打詐儀錶板」了解最新詐騙手法，有任何疑慮可撥打110或165諮詢專線求證，避免受害。

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