下車收貨款「滿車魚蝦」被拖吊　女狂追百米攔不住...慘摔路中

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名李姓女子日前駕駛休旅車行經三民路送水產漁貨收款時，將車輛違規停放在紅線上遭警方拖吊，情急之下竟直接跨越四線道馬路狂奔攔車，過程中不慎摔倒導致膝蓋受傷，當場跌坐路面無法起身，經附近店家協助攙扶至路旁休息，警方對此呼籲民眾應遵守交通規則，也可打電話到拖吊場聯繫，以免發生意外。

▲彰化女子追拖吊車不慎跌倒。（圖／民眾提供）

▲彰化女子追拖吊車跌倒。（圖／民眾提供）

從女子追拖吊車監視器畫面中可以看到，三民路上車水馬龍，右側遠方有拖吊車正在執行違規拖吊作業，突然一名女子從左方車道衝出，鑽過車陣跨越雙黃線衝入對向車道，直奔向愛車。

女子左手抱著一個包包，大跨步伸出右手要拉住車子，見愛車從眼前離去，不慎摔倒在地，所幸有2名熱心名眾前往將她扶起，一拐一拐到一旁休息。

▲彰化女子追拖吊車跌倒。（圖／民眾提供）

事後了解，女子因擔心車上水產漁貨變質才冒險追車。然而根據彰化警方規定，違停紅線將處900元罰鍰，加上拖吊費800元及每30分鐘100元的保管費，取車至少需花費1800元，如今又因受傷得不償失。

警方特別呼籲，民眾若遇車輛遭拖吊，應保持冷靜，可撥打電話至金馬路拖吊場查詢取車程序，切勿冒險攔車危及自身安全。