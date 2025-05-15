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批蔣萬安「害台灣丟臉」　許淑華：給你快3年準備世壯運

▲▼競選總部發言人陳世凱、戴瑋姍、立法委員候選人許淑華今天上午共同舉行「又昱新莊炒地獲利大解秘」記者會。（圖／競選總部提供）

▲民進黨北市議員許淑華。（圖／競選總部提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

2025雙北世界壯年運動會（世壯運）將於17日開幕，但近日狀況連連。民進黨台北市議員許淑華15日在臉書發文表示，民進黨台北市議員許淑華15日針對世壯運的籌備情況，對台北市長蔣萬安提出多項批評，指控活動籌辦過程出現諸多問題，導致台灣形象受損，「蔣萬安請好好用心舉辦活動，做好市長該做的事情！」。

許淑華指出，蔣萬安身為主辦城市市長，卻未能妥善規劃活動，導致比賽規劃混亂。她舉例，有選手原報名划龍舟項目，卻被改為路跑；松菸廣告看板上甚至連台北的英文拼字錯誤，拼成「TAIIPEI」。

更離譜的是，沙灘排球場竟設置在北市府門口。此外，有網友在社群上詢問賽程安排時，北市府發言人竟以「不用在那邊聽說」回應，態度引發爭議。

許淑華同時回應近期蔣萬安指控中央不協助的說法，表示中央曾多方面提供支持。她指出，教育部運動發展基金補助了世壯運籌備總預算的40%，並協助選手簽證與跨部門事務協調。她更提到，去年8月中央核准5000萬預算整修天母棒球場，但蔣萬安卻將工程延遲至今年10月才開工，導致壘球賽事場地無法如期使用，讓台灣在世界選手面前丟臉。

針對開幕典禮中央高層未能出席的問題，許淑華解釋，總統賴清德與行政院長卓榮泰當晚已有公務行程安排，將以賀電形式祝活動順利進行，並指派督導體育政策的政務委員史哲代表出席。

她批評蔣萬安和新北市長侯友宜炒作中央不出席的議題，是為掩蓋籌備過程中的行政失能。

最後，許淑華呼籲，蔣萬安專注於賽事籌備，停止政治操作與媒體形象塑造。她強調，「不要只會忙著搞媒體形象、政治鬥爭，請清醒一點，主辦單位是北市府，不是中央！蔣萬安請好好用心舉辦活動，做好市長該做的事情！」。

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