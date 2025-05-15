出現「1疾病+3症狀」恐在慢性發炎　女醫師曝問題來源

▲家醫科醫師陳欣湄。（圖／翻攝陳欣湄。家醫科女醫師日常）



記者鄒鎮宇／綜合報導

家醫科醫師陳欣湄於5月15日在個人臉書粉專發文，分享她在一場演講中探討慢性發炎的相關議題。她指出，若出現「1疾病+3症狀」的情況，可能身體正處於慢性發炎的狀態，並提醒民眾注意慢性發炎對身體健康的潛在影響。

自我檢查：

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、症狀：

。腸道：腹脹、消化不良、腹瀉。

。關節：腰痠背痛、受傷關節不容易好、關節發炎。

。易感冒：感覺比以前更容易生病，而且恢復時間也變長。

。容易發胖：傳說中的吸空氣也會肥。

。腦霧：記憶力變差、思考速度變慢、慢性疲勞。

二、疾病：

。代謝相關：肥胖症，糖尿病。

。過敏：過敏性鼻炎，異位性皮膚炎，氣喘。

。自體免疫疾病：類風溼性關節炎，紅斑性狼瘡，乾癬。

。神經性疾病：阿茲海默症，腦中風。

。癌症。

對於慢性發炎的成因，陳欣湄醫師表示，加工食品與精緻糖是主要元兇。她以自己小孩的例子說明，異位性皮膚炎的症狀因攝取冰淇淋、蛋糕等加工食品而加劇，「弟弟只要貪吃，多偷吃一口冰淇淋、一塊蛋糕、一片餅乾，晚上抓癢的狀況就會變得特別嚴重」。

她認為，油炸（有讓身體發炎的Omega 6）、精緻糖、加工類食物

都會讓身體時刻產生無名的小火。此外，她也提醒塑料袋與紙袋防油層內的全氟化合物等，使用後可能帶來塑化劑與環境荷爾蒙的威脅，進一步加重慢性發炎。

為了改善慢性發炎，陳欣湄醫師提出名為「生活處方」的改變方式。建議民眾減少食用油炸、精緻糖、加工類食物，每周不超過3次，並盡量使用自備容器以避免一次性包裝產品。

陳欣湄醫師強調，若慢性發炎已引起疾病，執行生活處方需更加嚴謹，並給予1至2個月的觀察時間，有助逐步減少身體內潛在的發炎情況。她呼籲民眾透過改變飲食與生活習慣，降低慢性發炎對健康的威脅。