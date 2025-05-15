　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

主計總處大砍一般性補助款　葉元之轟：民進黨不管地方政府死活

▲▼ 主計總處大砍一般性補助款，葉元之轟，民進黨不管地方政府死活 。（圖／國民黨立委葉元之提供）

▲主計總處大砍一般性補助款。（圖／國民黨立委葉元之提供）

記者崔至雲／台北報導

今年行政院編列給地方的一般性補助款共2501億1279萬，國民黨立委葉元之指出，對於此筆費用，藍白完全沒刪凍，完全可動支。但主計總處卻大砍7-12月要給地方的一般性補助款。主計總處不溝通，直接砍補助的做法，將會造成不止新北，也對各地方政府的財政及社會運作有很大衝擊，刪掉一般性補助款根本完全不管地方政府死活，也是在懲罰人民。

「太誇張，主計總處砍預算殺紅眼，要刪除給地方的一般性補助款」，葉元之提到，今年行政院編列給地方的一般性補助款共2501億1279萬，藍白完全沒刪凍，完全可動支。但主計總處卻大砍7-12月要給地方的一般性補助款。原因是，今年中央政府總預算共刪減2075億，其中「通案刪減部分」為939億元，又分為指定項目的303億元、沒有指定的項目636億元。

葉元之說，結果主計長陳淑姿今天質詢時說了大白話，要將「通案刪減部分」中沒指定項目的636億元都砍在一般性補助款上。「通刪」應該由行政機關刪除最不具急迫性、重要性及最不影響人民的事項，民進黨完全不演了，要砍一般性補助款，完全不管地方政府死活，也是在懲罰人民。

葉元之提到，大家都知道一般性補助款，平時是地方政府用來補助低收入家庭、協助弱勢族群生活的重要財源，主計總處大筆一揮，直接大砍這筆補助款，不僅對民眾生活，對地方也有極大影響。且藍綠立委都是出身地方，聽到主計總處說通刪預算，就是要砍一般性補助款，大家一定無法接受。

葉元之認為，民進黨政府的失敗政策及預算浪費罄竹難書，每年編這麼多預算給網軍作洗版宣傳，這些預算是不是更應該刪除，結果卻要通刪給地方一般性補助款，真的太誇張。民進黨政府砍一般性補助款，已經影響到地方，根據新北市政府資料，主計總處今年核定的一般性補助款原為111.45億元，1至6月預計會撥款55.09億元，但在4月時在沒與地方溝通的情況下，只發公文，將7至12月的補助款直接砍到剩下4.68億元，直接短撥51.68億元，這對新北市府財政與業務運作有相當大影響。

葉元之說，一般性補助款涵蓋的範圍廣泛，包括低收入戶家庭兒童及就學生活補助、中低收入老人及身心障礙生活津貼、學生營養午餐、學校水電費等，主計總處不溝通，直接砍補助的做法，將會造成不止新北，也對各地方政府的財政及社會運作有很大衝擊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
600 4 1673 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大根閃兵「昔罵薔薔片段被挖」　6年前嗆：妳有社會責任
重病婦急領救命錢遭拒！中農銀行堅持「本人到場」　2小時後死在
納豆傳「身高太矮」免役！網友看哭：只服他　經紀人揭實情
北市聯醫爆「醫檢師偷拍」　院方：已調離現職

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

主計總處大砍一般性補助款　葉元之轟：民進黨不管地方政府死活

韓國瑜稱「一龍二鳳快來開會」　陳培瑜痛批被污辱嚴重物化

想在世壯運「宣揚武統」　2名大陸選手被拒絕入境

陳宗彥涉性招待一審獲判無罪　陳琬惠諷：賴清德愛將真夠力！

世壯運志工顧行李「無人輪班」熱中暑　執委會：今晚增遮蔽帳篷

幫政府辦「新內閣發表記者會」？　黃揚明批國家通訊社：低級錯誤

陳宗彥貪污案一審獲判無罪　台南藍綠解讀大不同

展現1年施政成果　「天下第一部」內政部今辦成果發表

內政部最大困難是預算不足　劉世芳談個人去留：我都沒有意見

罷綠委領銜人不認偽造連署　王定宇曝起訴書打臉：公開說謊串供？

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

薛仕凌當兵「體檢3次驗退」　有家族性高血壓「自己沒感覺」

【警察想罵髒話】警剛處理完車禍...衰遇逆向車 車頭凹陷毀損

陳大天.「超克7」李銓 涉逃兵案被逮！

【開這麼慢也能撞？】汽車超低速行駛撞路邊站牌！直接彈起翻車

【閃兵案延燒】連環爆！藝人阿虎遭帶回約談

主計總處大砍一般性補助款　葉元之轟：民進黨不管地方政府死活

韓國瑜稱「一龍二鳳快來開會」　陳培瑜痛批被污辱嚴重物化

想在世壯運「宣揚武統」　2名大陸選手被拒絕入境

陳宗彥涉性招待一審獲判無罪　陳琬惠諷：賴清德愛將真夠力！

世壯運志工顧行李「無人輪班」熱中暑　執委會：今晚增遮蔽帳篷

幫政府辦「新內閣發表記者會」？　黃揚明批國家通訊社：低級錯誤

陳宗彥貪污案一審獲判無罪　台南藍綠解讀大不同

展現1年施政成果　「天下第一部」內政部今辦成果發表

內政部最大困難是預算不足　劉世芳談個人去留：我都沒有意見

罷綠委領銜人不認偽造連署　王定宇曝起訴書打臉：公開說謊串供？

無尊高速公路遇「像蟑螂的蟲爬脖」嚇壞！　崩潰坐路邊：求心裡陰影

威力彩連22槓上看5.7億元　賓士神秘男一次買20萬元閃人

快訊／汽車「拖鞋卡油門」狂衝　多輛機車停紅燈遭猛撞釀4傷

伊能靜曝「致富秘訣」：外表是你人脈的戰衣、社交圈是最大資產

台南再推家庭類勞雇一家親活動　公私協力共創希望家園

大根閃兵「昔罵薔薔片段被挖」　6年前嗆：妳有社會責任

豬哥亮回來了！　逝世8週年「宣布出單曲還演MV」

北影幕後／金馬影帝吳慷仁落馬！評審直言：不太像這個角色　王淨也是遺珠

海峽論壇6月登場　陸委會：不得與陸方在台合辦相關活動

郭俊麟對桃猿苦吞10連敗　一勝難求仍不氣餒：享受對決！

薛仕凌當兵「體檢3次驗退」　有家族性高血壓「自己沒感覺」

政治熱門新聞

高雄雙罷劫網內互打！金主徐爸發聲切割

建商給賴政治獻金？陳佩琪：用膝蓋想

王浩宇自曝不用當兵原因：差點GG

新核管法「核一、核二有望重啟」　她點名侯友宜、朱立倫、黃國昌

國台辦嗆賴清德「破壞和平」　王世堅舉1例：罵再難聽還是有溝通管道

逃兵不成白花錢！藝人砸錢閃兵被抓包　內政部：重判體位補服兵役

賴清德確定「缺席世壯運開幕」

罷吳連署超慘　李孝亮嘆：沒辦法聯繫朱立倫

2026誰來戰高雄？綠操盤手曝　民進黨支持者最挺賴瑞隆

民眾黨號召518上街　昌：退貨賴清德

昨嘆「聯絡不到朱立倫」　李孝亮今鞠躬道歉：本人不當發言

由憲法法庭認定《憲訴法》審議有無瑕疵？　黃暐瀚：實在是太奇怪

張啓楷提「綠封殺劉靜怡」　柯建銘爆氣：後輩小子講話比老子還老子

揭林月琴任職2團體獲中央百萬標案　黃揚明：說好願受高規格檢驗？

更多熱門

相關新聞

幫政府辦「新內閣發表記者會」？　黃揚明批媒體：低級錯誤

幫政府辦「新內閣發表記者會」？　黃揚明批媒體：低級錯誤

近日內閣團隊改組傳聞引起熱議，行政院長卓榮泰雖多次否認，但中央社今（15日）上午卻將YouTube頻道直播誤植成一年前賴總統宣布新任內閣的封面圖，媒體人黃揚明第一時間截圖表示，這當然是中央社的低級錯誤。而中央社則立即發布道歉啟事，即刻進行內部作業流程檢討。

罷綠委領銜人不認偽造連署　王定宇曝起訴書打臉：公開說謊串供？

罷綠委領銜人不認偽造連署　王定宇曝起訴書打臉：公開說謊串供？

綠提總預算、財劃法釋憲案　藍轟：用政治黑手干預司法

綠提總預算、財劃法釋憲案　藍轟：用政治黑手干預司法

綠黨團對總預算、財劃法提釋憲　柯建銘：立國以來最黑暗時期

綠黨團對總預算、財劃法提釋憲　柯建銘：立國以來最黑暗時期

2026誰來戰高雄？綠操盤手曝　民進黨支持者最挺賴瑞隆

2026誰來戰高雄？綠操盤手曝　民進黨支持者最挺賴瑞隆

關鍵字：

主計總處補助款葉元之民進黨

讀者迴響

熱門新聞

隔壁挖地基蓋屋！台南透天厝倒塌超慘畫面曝

下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

泰國正妹來台拚翻床率　15分鐘特戰SOP曝

北韓女兵「被拖進豬舍性侵」！

男染上毒癮　頸部90度嚴重彎曲

閃兵王大陸入伍　尷尬台下看許光漢表演

白沙屯媽祖首駐駕創歷史　南投受天宮60年牌樓要拆了

奇萊山「山獸神」疑遭獵殺！山友見屍氣炸

Energy擅跳16蹲「全員免當兵」　坤達氣胸緊急手術

緬甸8.2強震「地表大位移」影片曝！　首次清晰捕捉破裂瞬間

閃兵威廉50萬交保原因曝　檢認供詞糊弄態度不佳

威廉50萬交保最高！閃兵9人交保金曝光

Andy遭控交往期間出入聲色場所　爆料黑函護家寧討報酬

日7月大地震預言引恐慌　漫畫家回應了

快訊／基隆5歲男童滿臉血亡　生父逃2小時落網

更多

最夯影音

更多

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面