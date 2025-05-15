重病婦急領救命錢遭拒！銀行堅持「本人到場」　2小時後死在門口

▲ 中國一名婦女因等不到救命錢命喪銀行。（示意圖／CFP）



記者楊庭蒝／綜合報導

中國湖南省株洲市14日發生一起令人唏噓的事件，一名62歲老婦人因病情危急，急需支付5萬元人民幣（約新台幣21萬元）醫療費，家屬攜帶其證件前往銀行提領資金時，卻遭行員以「需本人親自到場」為由拒絕。家屬無奈之下將幾近昏迷的老婦以輪椅推至銀行，但過程中因延誤了搶救時間，最終老婦在銀行門外不幸過世。

綜合陸媒報導，該名老婦因多年病痛纏身且近期摔斷腿，病情突然惡化急需治療，其女兒緊急準備好所有身份證明文件，前往中國農業銀行株洲田心分行取款。豈料，銀行堅持需由本人親自辦理，未能體恤特殊情況。

家屬表示，多次說明病人已無法自行前往，但行方仍未通融，最終只好冒險將老婦推至銀行現場。不過，因老婦當時已陷入半昏迷狀態，無法完成臉部辨識等安全驗證，加上家屬無法提供密碼，導致整整耽擱將近兩小時。其間，銀行人員並未有效加快流程協助，最終婦人心跳停止，當場斷氣於銀行門外。

▲事件曝光後引起中國網友熱議。（圖／翻攝微博）



事件曝光後在中國社群平台引發熱議，網友憤怒抨擊：「救命錢卻卡在銀行制度上」、「規定死板，人也因此枉死」、「存錢時笑臉迎人，取錢卻設關卡」。也有聲音質疑家屬為何未選擇由銀行派員上門處理，但根據目擊者說法，當下家屬情緒激動且未能充分說明病情，導致錯失其他選項。

目前，中國農業銀行已證實事件屬實，並表示已成立調查小組，配合當地警方釐清過程及責任歸屬；警方亦已介入調查，但相關細節尚未公布。

