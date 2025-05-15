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保護令尚未核准！基隆5歲童遭父枕頭悶殺　地院發聲明澄清

▲▼基隆殺子案，父親簡嫌在犯案後獨自離開社區，監視器拍下冷血背影。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲簡男涉嫌持枕頭悶殺5歲兒，隨後獨自離開住家，直到15日凌晨才落網。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

基隆市仁愛區14日傳出殺子悲劇，簡姓父親與妻子張女婚姻失和，不想離婚，14日下午酒後情緒失控持枕頭悶殺5歲兒子。另張女日前因家暴聲請保護令，但還未等令下來就傳出殺子悲劇，對此，基隆地院指出，張女聲請通常保護令，而非聲請緊急或暫時保護令，簡女也未提及男童受虐或曾受家庭暴力相關情節。

據了解，簡嫌妻子張女結婚6年，2人育有5歲大的兒子，但由於夫妻兩人生活觀念落差太大，婚後爭吵不斷，簡嫌甚至還曾對妻子暴力相向，因此張女與簡嫌分居，目前正在商議離婚；而5歲的兒子平時都由媽媽張女與外婆照料，偶爾簡嫌也會接到仁愛區住家。張女日前也因家暴申請保護令，但還未等令下來，就傳出殺子悲劇。

基隆地院指出，5月6日收受基隆市警察局第一分局函送張女聲請民事通常保護令案，於5月7日分通常保護令事件辦理。因本件是聲請通常保護令，而非聲請緊急或暫時保護令，法官於5月8日收受案卷後，於當日即依家庭暴力防治法第13條第8項規定，加開審理庭並定於6月6日上午審理本案。

基隆地院表示，又依張女警詢筆錄及聲請狀所示，張女聲請本件通常保護令，均是有關張女其個人遭簡男家庭暴力行為，警詢筆錄或聲請狀均未提及男童受虐或曾受家庭暴力相關情節。且張女士於4月23日20時許向基隆市第一分局南榮路派出所報案並製作警詢筆錄，並非如媒體報導所稱是4月中旬逕向法院遞狀聲請。承辦法官受理本件通常保護令事件，均依家庭暴力防治法及法院辦理家庭暴力案件應行注意事項等相關規定審理。

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