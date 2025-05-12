長沙代孕實驗室曝光！「代孕者」有聾啞人　志工嚇：比醫院專業

▲長沙自建房地下代孕實驗室。（圖／翻攝自微博／大象新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

湖南長沙一非法地下代孕實驗室近日遭「打拐志工」上官正義曝光具體內部細節。上官正義發現代理孕母中，甚至有聾啞人士。她用手語表示，收到28萬元（人民幣，下同，約台幣117萬元），另一名四川女子則稱收十多萬元。

據《大象新聞》報導，上官正義表示，該地下代孕實驗室內設有手術室，甚至技術比一些醫院都專業，病房裡面擺放了16張病床，現場擺放了大量有關胚胎移植，及取卵的醫療器械及藥品。

▲代孕媽媽中，有聾啞人士。（圖／翻攝自微博／大象新聞，上同）

執法人員進入時，還有9名女性躺在床上，其中有供卵的「卵妹」，還有做代孕的「代孕媽媽」。

聾啞女子表示，她是1984年出生的，老家在陝西商洛，她被外面的人帶到這裡，具體什麼時間自己也不清楚，她在這裡做了胚胎移植的手術，聯絡她的相關人員給了她28萬的費用。

另一張病床上的女子表示，她今年29歲，老家是四川彝族的，平常一直待在長沙，最近才被拉到這個實驗室裡，剛做了胚胎移植的手術，收了19萬元的費用。手術過程中沒有打麻藥，詢問她痛不痛的時候，她搖搖頭說「不痛」。

▲運送畫面曝光。（圖／翻攝自微博／大象新聞）

報導指出，5月11日從早上6點多到9點，幾輛車從實驗室裡轉送了7名女性；5月12日，車輛再次以一樣的方式，拉了10多人進入實驗室內。

湖南長沙縣衛健局12日發布情況通報稱，目前，涉事場所已被查封，場所內相關工作人員已被控制。