成功警啟動三日交通執法專案　強化違規取締改善路況

▲台東成功警方啟動三日交通執法專案。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升轄區交通安全並降低事故發生率，台東縣警察局成功分局宣布，將於5月16日至18日展開為期三日的交通執法專案行動，針對轄內易肇事路段及民眾經常檢舉之違規熱點，全面加強巡查與違規取締。此次專案結合強力執法與環境整頓，意圖從源頭導正不良駕駛習慣，營造更安全的道路使用環境。

根據警方規劃，專案執行期間將聚焦超速、未依規定轉彎或停讓、酒後與無照駕駛、未繫安全帶等危害行車安全的行為，並同步清除道路障礙物，改善交通通行狀況。成功分局表示，除各派出所全面動員外，也將在人車密集地點如學校、傳統市場、無號誌路口等重點區域提高見警率，以遏止違規行為發生。

成功分局長龔士哲指出，成功鎮地形多變且路網錯綜，部分路段為無號誌設計，稍有不慎即可能引發事故。警方特別提醒，駕駛人行經此類路口應謹記「慢、看、停」三原則，並注意周邊行人動態，維護自身與他人安全。

除了違規取締，警方也將同步執行路面環境整治，針對違規佔用道路的攤販、堆置物等進行清理，確保通行順暢。警方強調，道路安全不僅仰賴執法，更需民眾共同維護，呼籲駕駛人、行人皆應遵守交通規則，打造友善且有序的用路環境。

成功分局期盼透過此次專案行動，有效遏止交通違規行為，並提升民眾對交通安全的重視。未來也將持續滾動檢討勤務規劃，加強與社區的合作與溝通，共同守護居民的行車安全。