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韓國瑜稱「一龍二鳳快來開會」　陳培瑜痛批被污辱嚴重物化

▲▼ 朝野協商 。（圖／翻攝國會頻道）

▲朝野協商。（圖／翻攝國會頻道）

記者崔至雲／台北報導

立法院長韓國瑜今（15日）在立法院主持黨團協商，要針對「司法院人事同意權」等案件商討，不過在會議一開始的時候，韓國瑜見民進黨團幹部未出席，他提到，「通知一龍二鳳趕快來現場吧！」；此話，讓民進黨書記長陳培瑜不滿抗議，「院長，你肉麻噁心當有趣」，他們聽了非常不舒服認為被侮辱了。一來一回下，韓國瑜表示，「如果稱你們龍跟鳳，你們曲解的話，我實在沒有辦法」。

立法院長韓國瑜今（15）日召集協商，但一開始民眾黨立院黨團總召黃國昌請假，國民黨立院黨團總召傅崐萁也遲到，會議延誤幾分鐘才開始，等到傅崐萁到場後，韓國瑜請議事人員通知綠黨團3人到場，並說民進黨立院黨團柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜是「一龍二鳳」，但協商約一個小時後重新開始，陳培瑜突向韓國瑜抗議。

陳培瑜說，在開會前，他跟吳思瑤還有柯建銘在後面茶水間，是在等傅崐萁跟黃國昌，但是有聽到韓國瑜講一句話，但是這句話在社群已經炸開了，「院長，你肉麻噁心當有趣，我要直接跟你抗議，你剛剛直接說民進黨的一龍二鳳到了沒？」，吳思瑤也說，「這是可以開玩笑的嗎？院長？」。

陳培瑜接著說，「所以院長，在您的心中，這樣的話代表什麼樣的語言？什麼意思？你在開玩笑嗎？還是你覺得有趣，但是我跟吳思瑤、柯總召聽了非常不舒服，我們認為沒有受到你的尊重，這是展現專業的現場，你身為院長，在公開會議上這樣講話，我要表達嚴重抗議」。

韓國瑜回應，就像他跟國民黨立委陳永康、民進黨王正旭留守議場時會開玩笑說，「玄冥二老謝謝他們」，他沒有任何惡意，「你們怎麼想我沒有辦法干涉」。吳思瑤打斷回，「這完全不一樣，這完全物化歧視女性」。韓國瑜說，龍跟鳳他並不覺得是歧視。

陳培瑜嗆，「你要在公開的場合硬拗，我們完全沒有辦法接受，你在講這跟話的時後，你心裡是放著什麼樣的想法，我無法知道，但我要說，我聽完後非常不舒服」。韓國瑜再回，龍跟鳳是希望每次肅殺的朝野協商之下，希望可以緩和一下這樣的氣氛，「就像跟柯建銘說123幫你拍拍手加油，柯建銘也可以說我在侮辱他」，但他只是想要讓氣氛愉快一點，「如果稱你們龍跟鳳，你們曲解的話，我實在沒有辦法，我完全沒惡意」。如果大家要這麼嚴謹也沒有問題，以後這種玩笑話就降低，「如果讓你們感覺不舒服，不是我的本意，不要讓人得理不饒人的樣子」。

陳培瑜回，「你既然說我得理不饒人，表示院長認為我有理，就請院長尊重我們的感受」。韓國瑜說，「我在澄清一次，龍是稱真正的男人，鳳是稱體貼美麗大風的女孩，我們沒有惡意，我到底歧視哪一個點？」。陳培瑜說，「我想你非常清楚，韓國瑜說，「所以龍是歧視柯總召囉？」


 

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