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柯建銘被酸「自己不吃藥叫別人吃藥」爆氣拍桌　韓國瑜道歉了

記者柯沛辰／綜合報導

民進黨團總召柯建銘休息沉澱數週後，8日強勢回歸立院戰場，怒嗆立法院長韓國瑜協商事項只安排藍白議程，質疑程序不公。韓國瑜解釋，民進黨在開會通知發出後才送案。但柯建銘不接受，砲轟近20分鐘。韓忍不住批評「有人生病了，自己不吃藥，叫別人去吃藥」，讓柯聞言暴怒拍桌。休息過後，柯建銘表達嚴正抗議，韓也改口道歉。

韓國瑜睽違一個多月後再度召集朝野協商，議程研商「司法院人事同意權」案、研商各黨團推派代表組成「經費稽核委員會」相關事宜等共10案。柯建銘發言表示，民進黨昨天也有送3案，卻未被列入，韓國瑜對此回應，因已發出開會通知，所以未列入，今天如果要再列進去，需要藍白兩黨團同意。

柯建銘不買單，批評韓國瑜長期議事不公，對民進黨提案都不願處理，甚至還要藍白同意，過去立法院長期以來的議事中立原則，都被韓國瑜破壞了。他嗆聲，大罷免已經如火如荼，國民黨不要以為在立院占多數，就可以胡作非為。

▲韓國瑜召開朝野協商。（圖／翻攝自立法院頻道）

▲韓國瑜召開朝野協商，期間與柯建銘槓上。（圖／翻攝自立法院頻道）

由於柯建銘滔滔不絕近20分鐘，會議已進行近半小時仍無進度。韓多次打斷無效，忍不住駁斥：「我做立法院長1年3個月以來，只要坐在這個會議桌上或在院會，我一定秉持議事客觀中立，我們請全台灣最會開會的周萬來擔任本院秘書長，都是希望立法院能遵守議事規則，好好走下去。」

韓國瑜批評柯：「柯總召對我的指教，有些地方我不敢苟同，就好像一個人生病了，自己不吃藥，叫別人去吃藥，你每次把朝野協商跟院會鬧成這個樣子，然後把責任歸到我身上來，這樣公平嗎？」柯建銘聽完舉手要求發言，但被置之不理，氣得他當場暴怒拍桌。

休息過後，柯建銘提出嚴正抗議，稱大家都是立院同僚，不該拿別人健康狀況來人身攻擊，何況他根本沒有生病，為什麼要叫他去吃藥？

對此，韓國瑜也改口澄清，「剛剛我人身攻擊這個事情，如果讓柯總召有不舒服的感覺，我很抱歉，因為我是舉一個例子，一個人有病，卻叫別人吃藥，代表這個人文不對題、沒有找到主軸，我是這個意思，並不是攻擊你，而且我也認為你非常健康。」

柯建銘怒嗆「不要再拗了！」韓則繼續回應，「（柯總召）發言時間長，（身體）保證是不錯，而且中氣十足。」

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