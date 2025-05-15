基隆狠父「枕頭悶殺」5歲兒…壓斷鼻樑滿臉血！落網喊：不想離婚

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市仁愛區14日晚間9時38分許傳出殺子悲劇，警方初步調查，45歲的嫌犯簡男(死者5歲男童父親)疑似婚姻失和，酒後情緒失控，以枕頭將兒子悶殺，隨後自行離開住家，直到晚間母親張女才發現兒子已經沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救後仍宣告不治死亡。

▲基隆殺子案，父親簡嫌(戴安全帽者)涉嫌持枕頭悶殺5歲兒。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，簡嫌與妻子張女結婚6年，2人育有5歲大的兒子，但由於夫妻兩人生活觀念落差太大，婚後爭吵不斷，簡嫌甚至還曾對妻子暴力相向，因此日前張女與簡嫌分居，目前正在商議離婚；而5歲的兒子平時都由媽媽張女與外婆照料，偶爾簡嫌也會接到仁愛區住家。

14日當天，簡嫌中午將兒子帶回家後，父子倆還在社區中庭騎腳踏車，未料下午約2時，簡嫌因婚姻失和鬱悶，借酒澆愁後越想越氣，覺得兒子也是導致妻子與他離婚的原因之一，因此持枕頭殘暴將兒子悶殺，因過程中用力過猛，還導致男童鼻樑斷裂、臉上爬滿鮮血。簡嫌行兇後獨自離開社區，直接到晚間張女未見兒子歸來，前往簡嫌住家查看才發現悲劇。

案發後警方立即展開追查，於15日凌晨在基隆市中正區發現簡嫌身影，立即將其逮捕。簡嫌落網後初步坦承犯行，供稱因婚姻失和，妻子堅持要跟他離婚，但他不想離婚，才會情緒失控悶殺兒子。

據悉，張女相當疼愛兒子，發現兒子遇害後痛哭失聲，久久無法言語；而先前家人知道2人婚姻無法維持後，也都曾苦勸簡嫌放手，未料還是發生悲劇。警方調查，簡嫌過去沒有毆打孩子的紀錄，父子倆相處也還算融洽，此次發生殺子悲劇，社區鄰里也都感到相當震驚。