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冷血背影曝光！基隆狠父虐殺5歲兒　犯後步伐從容走出社區

▲▼基隆殺子案，父親簡嫌在犯案後獨自離開社區，監視器拍下冷血背影。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲簡嫌在犯案後獨自離開社區，監視器拍下冷血背影。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市仁愛區昨(14日)晚間9時38分許傳出殺童案，父親簡嫌(45歲)疑似因與妻子爭奪監護權而發生爭吵，情緒失控將5歲兒虐殺，隨後獨自離開住處，監視器也拍下簡嫌冷血背影，當時5歲男童已經遇害，簡嫌短袖上衣、牛仔褲走出社區大門，步伐相當從容淡定。

警方調查，簡嫌已與妻子張女分居，2人近日正在商議離婚，並對5歲兒子的監護權歸誰發生爭執。日前簡嫌將兒子帶回仁愛區住家，原本預計14日將孩子帶回給母親張女，但張女到晚間仍不見兒子回來，因此與男童外婆前往簡嫌住家尋找，不料卻赫見滿臉血倒在臥房內，已經沒有呼吸心跳，且身上疑似有屍斑，經緊急送醫搶救後仍宣告不治。

據了解，案發當下簡嫌並不在場，警方懷疑他涉有重嫌，立即調閱監視器追查，發現簡嫌在疑似犯案後獨自離開社區，監視器畫面也拍下簡嫌背影，當時他穿著短袖上衣、長褲走出社區，步伐從容，絲毫不見緊張。警方在案發後約2個小時、15日凌晨於基隆中正區發現簡嫌騎著機車閒晃，立即上前將其逮捕。簡嫌落網後態度相當冷靜，初步坦承犯行，詳細動機還有待進一步釐清。

▼簡嫌疑似因與妻子爭奪孩子監護權發生爭執，痛下殺手虐殺5歲的兒子。（圖／翻攝簡嫌臉書）

▲▼基隆殺子案，父親簡嫌落網。（圖／翻攝簡嫌臉書）

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