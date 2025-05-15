基隆殺子悲劇！母曾曝「父子關係好」　盼能維持父親探視權

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市仁愛區14日傳出殺子悲劇，簡姓父親與妻子張女婚姻失和，不想離婚，14日下午酒後情緒失控持枕頭悶殺5歲兒子，直到晚間9時38分許才被已分居的張女發現，全案因此曝光。基隆市社會處處長楊玉欣指出，4月23日接到首次通報後，立即開案，並積極協助張女，張女也曾表達，父親(簡嫌)與孩子關係很好，希望能維持父親探視權，未料竟會釀成悲劇。

▲基隆市社會處處長楊玉欣說明。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，簡嫌妻子張女結婚6年，2人育有5歲大的兒子，但由於夫妻兩人生活觀念落差太大，婚後爭吵不斷，簡嫌甚至還曾對妻子暴力相向，因此張女與簡嫌分居，目前正在商議離婚；而5歲的兒子平時都由媽媽張女與外婆照料，偶爾簡嫌也會接到仁愛區住家。張女日前也因家暴申請保護令，但還未等令下來，就傳出殺子悲劇。

楊玉欣表示，本案過去未曾接獲通報，4月23日是首次通報，並非列管個案，當天是張女與簡嫌發生爭執後，由鄰居向警方通報，因此進案到警局，並通報社會處，社會處獲悉後，4月24日立即開案評估，並與張女保持聯繫，提供心理、精神支持、律師資訊、安全保護建議方案等，持續與張女溝通。

楊玉欣說，過程中張女有表達，因兒子與父親關係很好，即便夫妻婚姻失和，也希望能夠維持父親的探視權；後續張女表示，也經全權委託律師，不希望社工繼續介入服務，但社會處仍有持續透過電話、簡訊與張女保持聯繫。楊玉欣表示，如今不幸發生憾事，社會處將會持續協助張女心理及精神支持，並提供經濟急難救助。

▼簡嫌涉嫌持枕頭悶殺5歲兒，隨後獨自離開住家，直到15日凌晨才落網。（圖／記者郭世賢翻攝）