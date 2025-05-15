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快訊／基隆5歲男童遭虐殺！滿臉鮮血送醫不治　生父逃亡2小時落網

▲▼基隆5歲男童遭父親虐殺，送醫不治。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆5歲男童遭父親虐殺，送醫不治，警方進行採證。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市仁愛區14日晚間9時許傳出一起創傷案急需救護，救護人員抵達現場後，發現傷者為一名5歲男童，當下已無呼吸心跳，臉上有瘀傷、大量出血，且身上疑似有屍斑，經緊急送往長庚醫院搶救後，仍於深夜11時宣告不治。而男童的父親簡男(45歲)在案發後消失無蹤，涉嫌逃逸，警方立即展開追捕，於案發後2小時、凌晨在中正區將簡男逮捕。簡落網後初步坦承行兇，詳細案情還有待進一步釐清。

警方初步調查，案發地點為簡男住處，而男童與母親長期承受簡男暴力，母親已於4月中申請保護令，但還沒等保護令下來就發生悲劇。據了解，簡男與妻子已經分居，5歲男童平時住在媽媽與外婆家中，偶爾簡男也會將兒子帶回仁愛區住處。

14日案發晚間，簡男原本應該送男童回到母親家中，但母親等了許久仍不見兒子蹤影，因此於晚間9點多與男童外婆一同到簡男住家查看，赫然發現男童倒臥在臥室中滿臉鮮血，而簡男則已不知所蹤。

母親見到男童失去意識後當即崩潰痛哭，鄰居聞聲立即報案。警消人員趕到現場後，緊急將滿臉血的男童送醫搶救，但經過一個多小時急救，最終仍是宣告不治。

警方案發後立即針對嫌疑人、簡男進行追捕，並在案發後約2小時於基隆中正區發現簡男身影，當時他正騎著機車到處閒晃，當即遭警方攔下逮捕。簡男見到警方後，情緒相當冷靜，初步坦承行兇，詳細案情細節尚待釐清。

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