基隆5歲童遭虐殺！里長曝狠父「性格強烈」　疑為搶監護權玉石俱焚

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市仁愛區昨(14日)晚間9時許傳出一名5歲男童遭父親虐殺，被發現時滿臉鮮血，已經沒有呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治。警方調查，男童父親簡嫌案發後離開現場，騎著機車在基隆中正區閒晃，於凌晨遭警方攔截逮捕，落網後初步坦承犯行。當地里長透露，簡嫌與妻子張女已經分居，2人學歷落差很大，平常生活就有許多摩擦，近日夫妻倆因兒子監護權而鬧得不可開交，推測簡嫌可能是一個「玉石俱焚」的心態，才會釀成悲劇。

▲當地里長莊育超透露夫妻倆學歷差距大，婚後發生不少摩擦。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方調查，簡嫌與張女婚後生下一子，但由於簡嫌性格衝動，張女不堪長期家暴，因此與簡嫌分居，並帶著兒子搬回娘家與外婆同住，4月中旬也申請了保護令，但還未等令下來就發生悲劇。

據了解，雖然夫妻分居，但男童偶爾也會被父親簡嫌帶到仁愛區住處照料，夫妻倆近日正為兒子的監護權爭吵。日前簡嫌將兒子帶回去後，原本預計14日就要帶回給母親張女，未料到晚間仍不見孩子蹤影，張女因此與男童外婆一起前往簡嫌住處查看，未料卻赫見兒子倒臥在床上，滿臉都是鮮血，已經沒有呼吸心跳，當場崩潰痛哭。

警消獲報趕抵現場後，立即將男童送往長庚醫院搶救，但經急救1小時後，仍因傷勢過重宣告不治。在案發後簡嫌不見蹤影，警方認為其嫌疑重大，立即展開追查，於案發後約2小時在中正區發現簡嫌騎著機車閒晃，立即將其攔截逮捕。簡嫌落網時神情從容、冷靜，初步坦承犯行。

▲簡嫌犯後騎著機車在基隆閒晃，落網時神情相當冷靜。（圖／翻攝簡嫌臉書）

當地里長透露，簡嫌與妻子學歷差距很大，張女是大學畢業，在銀行工作，近日要升官；而簡嫌卻僅有國中學歷，且性格較為強烈，2人婚後經常因為生活瑣事、觀念不合而發生爭吵，推測應該是平常的口角積少成多，日積月累成大爭執。

里長說，知道這樣的消息後，大家都感到非常意外、痛心難過，前幾天還有看到簡嫌帶著兒子出現在中庭，當時都沒有異狀，有聽說夫妻倆分居後為了孩子的監護權發生爭吵，推測可能是因為這樣，簡嫌才會產生「玉石俱焚」的心態。

據悉，簡嫌2024年才到環保局上班，於機動班任職，一度借調到文化局擔任司機2、3個月，後又回到環保局。如今傳出疑似殺子悲劇，詳細動機、案情細節仍待警方進一步釐清。