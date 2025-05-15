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高雄雙罷劫開撕！負責人爸裁總部　85歲領銜人回嗆：劃清界線

▲高雄雙罷劫負責人徐尚賢父親。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄雙罷劫負責人徐尚賢父親徐國祥，日前召開記者會宣布總部解散。（資料照／記者吳世龍攝）

記者賴文萱／高雄報導

「高雄雙罷劫連署總站」負責人徐尚賢父親徐國祥13日自稱是其職務代理人，召開記者會對外宣布「高雄雙罷劫總部」解散，然而，團隊發聲明否認，更批徐爸無權做任何決定。徐國祥今日再出面強調，總部裁撤後，往後發生的事由2領銜人負責；領銜人之一的85歲嬤黃晃枝也回應，已跟徐國祥劃清界線，怒批「是他自己內鬨」。

▲▼雙罷劫總部,徐尚賢,黃捷,許智傑,大罷免,連署。（圖／記者吳世龍攝）

▲徐尚賢父親召開記者會，宣布雙罷劫總部解散。（資料照／記者吳世龍攝）

針對雙罷劫總部「被解散」爭議，徐國祥今（15）日再度召開記者會說明，他13日代理兒子徐尚賢宣布，徐尚賢負責人、朱磊幹事長、徐國祥幹事長均解職，但他沒有阻止雙罷劫團體，也沒有解散雙罷劫團體，他解散的是雙罷團體總部的頭，其原意就是希望回歸到中選會核定的罷免黃捷、罷免許智傑領銜人的名義。

徐國祥今直言，若雙罷劫團體出事，那負責人必須要負全責，這是徐尚賢不能承受之重，如果往後有人要繼續使用雙罷劫團體名義稱呼，是他們的自由，但實際上5/13總部裁撤後已是空殼，後續由罷免黃捷、罷免許智傑領銜人代表推動，也就是後面發生的一切事情就由他們來負責，他的態度就是這樣。

對於日前遭2領銜人批評無權做任何決定，徐國祥指出，徐尚賢是他的兒子，很希望獨立，因此在那之前他很低調，也都沒對外講，僅用徐尚賢爸爸的名義參與，但實際上他就是幹事長，出錢又出力，且強調他就是出最多錢的人，沒人比他更多。

徐國祥最後說，總部裁撤後他當然就退出了，但他支持領銜人繼續收件、努力達標，相關資源、設備也會繼續提供至6/14，並說「是戰略上採取裁撤，戰術上依然繼續攻擊」，這不算是內鬨，只是釐清問題的癥結點。

▲罷免民進黨立委黃捷領銜人黃晃枝,黃晃枝。（圖／記者吳世龍攝）

▲罷免民進黨立委黃捷領銜人黃晃枝。（資料照／記者吳世龍攝）

對此，罷免黃捷領銜人85歲嬤黃晃枝則出面表示，團隊已經跟徐尚賢爸爸徐國祥劃清界線了，他講的話他自己負責，重申會繼續擺攤、收件，公道自在人心，呼籲外界不要聽這些風風雨雨，繼續連署就好。

至於雙方互相開撕被指是否「團隊鬧內鬨」？黃晃枝氣憤回應，團隊跟徐國祥毫無關係，我們是跟他兒子才有關係，也指控徐國祥執著自己是徐尚賢的爸爸，什麼都要管、什麼都要做，要求什麼事都聽他的，全部志工都一起認真在連署，「我們沒有內鬨，是他自己內鬨！」

▲▼ 徐尚賢遭羈押10天！律師曝看守所律見現況　領銜人喊：罷免不退縮。（圖／記者吳世龍攝）

▲領銜人朱磊日前曾發聲明，切割徐尚賢父親。（資料照／記者吳世龍攝）

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