狂咳4個月！高雄女「菸酒不沾」檢出肺癌晚期　竟是基因突變

記者許宥孺／高雄報導

菸酒不沾、不下廚也罹患肺癌！高雄一名黃姓女業務員平日素愛運動，4年前突然乾咳不癒、半年內體重暴瘦5公斤，經詳細檢查後，發現竟是基因缺陷導致肺腺癌，確診時已是第四期。不過她保持樂觀心態、積極接受治療，病況控制得宜，也未放棄運動的嗜好。

▲黃小姐抗癌4年仍保持樂觀心態、病情控制理想，今日特別送花給醫師致謝。（圖／記者許宥孺攝）

收治病例的義大癌治療醫院胸腔內科主任吳俊廷指出，54歲的黃小姐原是熱愛運動的上班族，從馬拉松跑者到龍舟奪旗手，甚至曾在百公里超馬賽獲得總成績第4名。然而，4年前意外檢查出肺腺癌第四期，讓她的人生從競速賽道，轉向與病魔的長跑。

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▲義大癌治療醫院胸腔內科主任吳俊廷。（圖／記者許宥孺攝）



吳俊廷表示，黃小姐4年前到院時主訴，突然覺得喉嚨癢、間歇性乾咳，雖不嚴重，但連續咳了4個月，到診所就醫吃藥都沒改善，甚至情況加劇，且半年內體重突然下降5公斤，同事建議她到醫院檢查，經過電腦斷層掃描、切片檢查，發現肺部有陰影，且已轉移至肋膜。

由於黃小姐平日作息正常、熱愛運動又滴酒不沾，她不解為什麼癌症纏上她？經過次世代基因定序全面分析檢測，發現她的表皮生長因子受體(EGFR)在染色體19點位發生基因突變，導致罹患肺癌。

▲▼黃小姐原本是熱愛運動的上班族，曾在超馬賽獲第四名。（圖／黃小姐提供）



吳俊廷指出，人類2萬個基因中，約有400個基因與癌症高度相關，這些基因產生先天或後天突變，就可能導致癌症發生，透過癌症基因檢測，可針對每位病患的基因特性擬定治療策略，衛福部在2024年5月1日起已將「次世代基因定序」納入健保給付。肺癌患者經過基因化驗後，不分性別，約有6成患者可以揪出基因突變；而不菸不酒罹患肺癌的女性，找到基因突變的比例會比具抽菸史、男性比例更高，至少6成以上。

回顧這4年的病史，黃小姐今日特別準備花束獻給吳俊廷醫師，她表示，每次回診心情都很愉快，感謝吳醫師讓她多活了4年，她也呼籲病友，「心情要放得輕鬆，不要覺得得了癌症就是病人，要以正面的態度去面對病情，與其感到傷痛，不如每天都活得快快樂樂，到目前為止，我都不覺得我是生病的患者。」

吳俊廷表示，黃小姐確診後，始終維持樂觀的個性，起初接受標靶藥物臨床試驗，伴隨疲憊與副作用，但每次回診都見她身穿豹紋服裝，開心的分享她的運動、登山、工作和生活。疫情解封後，她更積極參加馬拉松，在家裡超慢跑、戶外短跑，令人佩服。

▲黃小姐罹癌後保持樂觀心態、持續運動。（圖／記者許宥孺攝）



吳俊廷強調，肺癌是台灣癌症死亡率最高的癌症之一，且初期症狀不明顯，經常被誤認為感冒或過敏，等到確診時，往往已屬晚期。若長期咳嗽、咳血、胸痛、呼吸困難、體重無故下降等症狀，應儘早就醫檢查。

吳俊廷表示，國民健康署在2022年7月1日起，將肺癌篩檢納入我國第五癌篩檢，補助肺癌高風險族群每2年1次免費低劑量電腦斷層(LDCT)檢查服務，台灣也是世界第一個針對具肺癌家族史、重度吸菸者提供肺癌篩檢的國家。截至2024年12月31日止，全國有15萬8937位民眾接受篩檢，找出1957名肺癌患者，其中早期患者佔了83%(1621人)，顯示LDCT有助於早期發現肺癌。