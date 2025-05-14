外媒爆為iPhone 17 Air鋪路　iOS19將推出「低耗電AI輔助」

記者蘇晟彥／綜合報導

根據彭博報導，蘋果正計劃利用人工智慧 （AI） 技術，解決 iPhone 用戶長久以來抱怨的電池續航問題。這項名為「AI 電池管理模式」的新功能，預計在今年 9 月隨 iOS 19 更新一同推出。此外，外媒也預測，這項技術將會在6月的WWDC上正式亮相。

▼iPhone 耗電量高一直是消費者的煩惱。（資料照／記者蘇晟彥攝）



知情人士透露，AI 電池管理模式將運用 AI 分析用戶使用 iPhone 的習慣，進而自動調整系統設定與應用程式活動，以最佳化電力使用，有效延長裝置的電池壽命。這項功能是蘋果持續開發的 AI 平台「Apple Intelligence」的一部分。據悉，蘋果為了研發此模式，蒐集了用戶裝置的電池使用數據，以識別普遍的使用趨勢，並精準預測在特定情境下何時應啟動省電措施。

除了電池續航的優化，iOS 19 也將在鎖定螢幕上顯示手機預計充飽電所需的預估時間，提供用戶更直觀的充電狀態資訊。報導指出，蘋果積極推動這項功能的背後動力之一，是市場謠傳將於今年下半年問世的輕薄款 iPhone 17 Air，由於其設計可能導致電池體積比標準版與 Pro 版更小，續航力相對受限。蘋果希望透過 AI 電池管理模式，在軟體層面彌補硬體上的潛在劣勢。這項 AI 電池管理功能預計將開放給所有相容並升級至 iOS 19 的 iPhone 機型使用。

儘管蘋果在 AI 領域的進程及 Apple Intelligence 的部分功能推出時程曾面臨延遲，但這項電池管理功能顯示了蘋果將 AI 應用於提升核心用戶體驗的策略方向。