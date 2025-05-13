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iOS 18.5正式上線！家長控制升級、Pride桌布同步登場

▲▼iOs18.5 RC。（圖／MacRumors）

▲蘋果今日正式推出iOS18.5。（圖／MacRumors）

記者吳立言／綜合報導

蘋果今（13日）正式向所有用戶推送iOS 18.5更新，經過一週的RC（Release Candidate）測試後順利上線。這次更新除了先前測試版已知的新功能外，還包含數項變更與錯誤修復。

根據官方更新說明，iOS 18.5帶來以下幾項重點功能與修復：

※新功能與改善項目

◇新增「Pride Harmony」桌布，設計靈感來自今年的Pride Apple Watch錶帶，象徵慶祝多元與包容。

◇家長控制升級，當孩童成功繞過螢幕使用時間（Screen Time）密碼時，家長將會收到通知。

◇Apple TV app新增「使用 iPhone 購買」功能，用戶在第三方裝置觀看時，也能直接用 iPhone 購買內容。

◇iPhone 13全機型現已支援電信商提供的衛星服務，與iPhone 14系列以上直接內建衛星晶片不同，iPhone 13是透過電信商提供的技術實現，能在沒有行動訊號的情況下保持與外界的聯繫。不過此功能需配合特定電信商使用，目前台灣三大電信尚未提供衛星支援，國外則以SpaceX的Starlink Direct方案最為人熟知，詳細內容可參考蘋果支援文件。

※錯誤修復

◇修正Apple Vision Pro App出現黑畫面的問題。

蘋果也提醒，部分功能可能因地區或裝置不同而有所限制，安全性更新細節可至蘋果官方安全性更新頁面查閱。 此外，iOS 18.5也同步與iPadOS 18.5、macOS Sequoia 15.5等系統版本一同正式推出。

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