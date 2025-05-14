回收排行榜前十全是旗艦機　iPhone 16 Pro回收價飆破三萬二

▲關稅壓力延燒，二手機成消費者避風港。（圖／傑昇通信提供，下同）

記者吳立言／綜合報導

台灣二手機回收市場在2025年4月再度呈現「量縮價揚」的特殊走勢。根據傑昇通信門市統計，本月回收總量比上月下滑6%，已是連續第三個月走低；然而市場價格卻不跌反升，反映出高階機型的保值性及市場需求依舊強勁。

其中，蘋果iPhone 16 Pro（1TB）回收價單月大漲4,410元，由28,020元跳升至32,430元，漲幅超過15%，穩居本月回收增值榜首。此外，Google旗艦機也表現亮眼，Pixel 9 Pro Fold（16GB/256GB）價格自19,380元調升至22,850元，單月漲幅達18%；Pixel 8 Pro（12GB/128GB）更因AI旗艦題材帶動關注，價格跳升超過三成。

傑昇通信分析，關鍵因素之一是市場對旗艦規格仍有高度需求，加上預期未來新機因關稅可能調漲，使得不少消費者轉向尋求高階二手機，加速流通與價格上揚。此外，蘋果拉高iOS系統更新門檻，也加速舊機被淘汰，間接推升新機型的回收價格。

觀察品牌回收市占，蘋果雖仍以54.8%穩坐龍頭，但已連兩月呈現下滑趨勢，顯示iPhone的回收市場逐漸飽和。三星方面，回收占比單月重挫14%至20%，可能與新機吸引力不足及價格競爭力低落有關，使部分消費者轉向其他品牌。相對而言，華碩在本月表現亮眼，回收占比從上月的2.4%上升至2.8%，成為唯一躍升前五的新進品牌，旗下ROG Phone與Zenfone 8 Flip等機型具備高規格與穩定回收價，最高可達3,100元，顯示本土品牌也能在高階回收市場占有一席之地。

儘管整體回收量下滑，傑昇通信認為，面對不確定的經濟環境與新機成本高漲，消費者在換機時更趨謹慎，導致回收流通變慢，但對於追求高效能與長期支援的用戶而言，二手機市場仍具吸引力。短期內，「價揚量縮」可能仍會是主流走勢。