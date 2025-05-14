快訊／蘋果發佈全新輔助功能　邁向「無障礙使用」、點字功能登場

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果14日宣布，將於今年稍晚推出「全新強大輔助功能」，新功能包括 App Store 上的 Accessibility Nutrition Labels、Mac 版「放大鏡」、Braille Access（點字系統），以及 Accessibility Reader（無障礙閱讀器）；還有針對「即時聆聽」、visionOS、「個人聲音」等推出的創新更新內容。

Apple 執行長 Tim Cook 表示：「輔助使用是我們 Apple DNA 的一部分。打造人人都能使用的科技是我們的首要任務，我們也為今年分享的創新成果感到榮幸，其中包括協助使用者取得重要資訊、探索周遭世界，以及從事所愛之事的工具。」

Apple 全球輔助使用政策和倡議資深總監 Sarah Herrlinger 表示：「延續 Apple 四十年來在輔助使用方面的創新傳承，我們致力於為全產品系列持續推出嶄新輔助使用功能。在 Apple 生態系的加持下，這些功能合作無間，讓使用者能以全新方式接觸自己最在乎的事物。」

▼Accessibility Nutrition Labels 將說明 app 與遊戲中有哪些輔助使用功能。（圖／蘋果提供）

▼ Mac 版「放大鏡」。

Accessibility Nutrition Labels 將於 App Store 登場

Accessibility Nutrition Labels 將在 App Store 的產品頁面新增一個區塊，說明 app 與遊戲內有哪些輔助使用功能。這些標籤提供一種全新方式，讓使用者在下載 app 前就能瞭解其是否方便自己使用，同時也讓開發者有機會更清楚地向使用者說明其 app 所支援的功能。標籤提供的內容包括「旁白」、「語音控制」、「放大文字」、「充足對比度」、「減少動態效果」、字幕等功能。Accessibility Nutrition Labels 將適用於全球 App Store，開發者也可以取得更多關於在產品頁面上顯示輔助使用資訊前，app 應符合的準則說明。

美國盲人基金會 (American Foundation for the Blind) 總裁暨執行長 Eric Bridges 表示：「Accessibility Nutrition Labels 是輔助使用領域的一大進步。消費者理應從一開始就能知道某項產品或服務是否對自己友善，而 Apple 長久以來致力於提供讓開發者能為所有人打造使用體驗的工具和技術。這些標籤將為障礙者提供一種全新方式，能更容易在獲得充足資訊的情況下做出決策，並能更堅定地進行購買。」

全新 Mac 版放大鏡

2016 年起，iPhone 與 iPad 上的「放大鏡」便為視障或低視力的使用者提供了放大、閱讀文字與偵測周遭物體的工具。今年，「放大鏡」將登上 Mac，讓低視力使用者更容易接觸實體世界。Mac 版「放大鏡」app 可連接使用者的相機，讓他們能放大周遭環境，例如螢幕或白板。「放大鏡」支援 iPhone 的「接續互通相機」功能，也可外接 USB 相機，並支援使用「桌上視角」閱讀文件。

透過多個即時畫面視窗，使用者可以同時一邊透過網路攝影機觀看簡報，一邊用「桌上視角」閱讀書本內容。使用者可自訂檢視畫面，調整亮度、對比、色彩濾鏡，甚至視角，讓文字與影像更便於查看。檢視畫面也可擷取、分組與儲存，以便日後使用。此外，Mac 版「放大鏡」整合另一項全新輔助使用功能 Accessibility Reader，該功能可將實體世界中的文字轉換為自訂的可辨識格式。

全新點字體驗

Braille Access 是一項全新的體驗，讓 iPhone、iPad、Mac 和 Apple Vision Pro 搖身一變成為功能齊全的點字記事工具，並深度整合於 Apple 生態系中。內建的 app 啟動功能，讓使用者可透過 Braille Screen Input 或連接的點字裝置輕鬆開啟任何 app。有了 Braille Access，使用者可以快速以點字格式做筆記，並用 Nemeth Braille，一種常用於數學與科學課堂的點字編碼，進行計算。使用者可直接從 Braille Access 開啟 Braille Ready Format (BRF) 檔案，解鎖以往僅適用於點字記事裝置的各式書籍與檔案。此外，內建的「即時字幕」形式讓使用者能即時將對話轉錄至點字顯示器上。

Accessibility Reader 登場

Accessibility Reader 是一個全新的全系統閱讀模式，設計目的是讓有各種障礙 (例如閱讀障礙或低視力) 的使用者更容易閱讀文字。Accessibility Reader 將適用於 iPhone、iPad、Mac 和 Apple Vision Pro 上，提供使用者全新方式來自訂文字並專注於想閱讀的內容，支援大量的字型、顏色與行距選項，並支援「語音內容」。Accessibility Reader 可從任何 app 啟動，並整合於 iOS、iPadOS 和 macOS 的「放大鏡」app 中，讓使用者能與現實世界中的文字互動，例如書籍或餐廳菜單上的內容。

「即時字幕」登上 Apple Watch

對於聽障或聽力困難的使用者，「即時聆聽」控制選項現在登場於 Apple Watch，並具備全新功能系列，其中包括「即時字幕」。「即時聆聽」可將 iPhone 變成遠端麥克風，將內容直接串流至 AirPods、Made for iPhone 助聽器或 Beats 耳機。在 iPhone 上啟用功能時，使用者可在配對的 Apple Watch 上查看 iPhone 所接收到內容的「即時字幕」，並同步聆聽音訊。Apple Watch 可用作遠端控制器，啟動或停止「即時聆聽」功能，或在使用過程中跳回先前內容，以捕捉可能錯過的片段。透過 Apple Watch，「即時聆聽」功能可從房間另一端進行控制，因此在會議或課堂中間無需起身操作。

更強化的 Apple Vision Pro 視覺體驗

對於視障或低視力的使用者，visionOS 將運用 Apple Vision Pro 的先進相機系統擴展視覺輔助使用功能。Zoom 功能強大更新，讓使用者可用主相機放大視野中的所有內容，包括周遭環境。對於「旁白」使用者，visionOS 的「即時辨識」功能運用裝置端機器學習技術，描述周遭環境、尋找物體、閱讀文件等1。對於輔助使用功能開發者，全新的 API 將允許經核准的 app 取用主相機，以便在如《Be My Eyes》等 app 中提供即時、面對面的視覺辨識輔助，讓使用者有更多方式能在免持裝置的情況下瞭解周遭環境。

▼全新點字體驗。

更多更新內容

「背景聲音」現在透過全新 EQ 設定、在特定時間後自動停止的選項，以及「捷徑」中的新自動化動作，可以更容易提供個人化協助。「背景聲音」有助於減少干擾，提升專注與放鬆感，部分使用者發現這也有助於緩解耳鳴症狀。

對於有可能失去說話能力的使用者，「個人聲音」現變得比以往更快速、更容易使用且更強大。運用裝置端機器學習與人工智慧的進步，僅需錄下 10 個詞組，就能在不到一分鐘內建立更自然流暢的個人聲音。「個人聲音」也將新增支援西班牙文 (墨西哥)2。

「車輛動態提示」可協助減輕搭乘移動中車輛時的暈車感，現在將登上 Mac。iPhone、iPad 與 Mac 也新增多種方式來自訂螢幕上的動畫點點。

「眼球追蹤」使用者現在在 iPhone 和 iPad 上可以選擇使用切換控制或停留選擇來進行操作。在 iPhone、iPad 和 Apple Vision Pro 上使用「眼球追蹤」或「切換控制」時，鍵盤輸入體驗也變得更加順暢，改良內容包括新增鍵盤停留計時器、使用切換控制輸入時減少操作步驟，以及在 iPhone 和 Vision Pro 上可使用 QuickPath。

「頭部追蹤」功能讓使用者可以更輕鬆地藉由移動頭部控制 iPhone 和 iPad，操作方式類似「眼球追蹤」。

對於重度行動障礙使用者，iOS、iPadOS 和 visionOS 將新增一項通訊協定，讓「切換控制」可支援腦機介面 (BCI)，這項新興技術讓使用者無需身體動作即可控制裝置。

「自訂輔助取用」新增客製化 Apple TV app，具備簡化的媒體播放器。開發者也將獲得相關支援，可運用 Assistive Access API 製作為智能與發展障礙使用者量身打造的體驗。

iPhone 上的「音樂觸覺回饋」現在更便於自訂，使用者可選擇整首歌曲或僅限人聲的觸覺回饋，也可調整整體點觸、觸感與震動的強度。

「聲音辨識」新增「人名辨識」功能，提供新方式讓聽障或聽力困難的使用者知道有人呼喚自己名字。

「聲音控制」為了行動能力受限的軟體開發者在 Xcode 中推出全新的程式設計模式。「聲音控制」也新增裝置間詞彙同步功能，並將擴展語言支援至韓文、阿拉伯文 (沙烏地阿拉伯)、土耳其文、義大利文、西班牙文 (拉丁美洲)、中文 (台灣)、英文 (新加坡) 以及俄文。

「即時字幕」將新增語言支援，包括英文 (印度、澳洲、英國、新加坡)、中文 (中國大陸)、粵語 (中國大陸、香港)、西班牙文 (拉丁美洲、西班牙)、法文 (法國、加拿大)、日文、德文 (德國) 以及韓文。

CarPlay 的更新內容包括支援「放大文字」。隨著 CarPlay 中「聲音辨識」功能的更新，聽障或聽力困難的駕駛與乘客現在除了能收到車外喇叭聲與警報聲的提示外，也能辨識嬰兒哭聲。

「分享輔助使用設定」是一項新功能，讓使用者能快速且暫時性地將其輔助使用設定分享至另一部 iPhone 或 iPad。這對於借用朋友的裝置或在咖啡廳等場所使用公共自助服務機器時特別實用。

與 Apple 一起響應全球無障礙體認日 (Global Accessibility Awareness Day)

Apple 零售將於 5 月在部分零售店設置專屬展示桌，聚焦展示各種裝置上的輔助使用功能。此外，Apple 也透過 Today at Apple 全年提供輔助使用課程，幫助使用者深入了解、學習技巧並自訂功能。所有 Apple Store 零售店的課程皆可透過團體預約進行安排，顧客也可親自前往鄰近零售店預約。

Apple Music 分享了藝人 Kiddo K 的故事及音樂觸覺回饋對聽障或聽力困難使用者帶來的力量，同時更新其「觸覺回饋音樂」歌單，並推出全新播放清單，收錄 MV 的手語詮釋內容，還有 Saylists 播放清單。

Apple TV+ 推出 Apple Original 新片《八日學運：還我聽障校長！》的幕後花絮，該片將於 5 月 16 日於 Apple TV+ 首映。這部紀錄片講述了 1988 年歷時八天的動盪、鮮為人知卻意義深遠的民權運動。四位學生在全球唯一的聾人大學中，必須設法領導憤怒的人群，改寫歷史。