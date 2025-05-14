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陸宮廟涉統戰？　國台辦諷民進黨：交流行之有年！能否多做得民心事

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2025.5.14） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸福建省泉州富美宮申請來台出現羅生門，陸委會稱政府紀錄中並沒有富美宮來台宗教交流的申請案，是規避審查或虛假申請案，正在調查。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今(14)日首先介紹，今年是「富美宮」捷達一號抵達台灣嘉義東石港100週年，因此蕭王爺才會來台與相關宮廟參加慶祝活動。接著，陳斌華反問民進黨，為什麼「行之有年」的交流活動要扣上「統戰」帽子？並且諷刺台灣內部還有許多問題包括經濟，諷刺民進黨「能不能安心做點得民心的事」。

陳斌華表示，閩台文化相通，台灣民間信仰大多從福建傳入，長期以來閩台各類民間信仰彼此交流往來熱絡，把兩岸精神信仰聯繫再一起，王爺信仰就是其中的代表。

陳斌華首先介紹歷史，泉州「富美宮」蕭王爺自古以來有送王船習俗，歷史上有多艘王船穿越海峽漂到台灣，當地民眾都會在王船靠岸之地，新建王爺宮廟，並且以泉州「富美宮」為祖廟。

針對這次兩岸交流活動，陳斌進一步指出，今年是「富美宮」捷達一號抵達台灣嘉義東石港100週年，「富美宮」蕭王爺神尊入島，與有宮廟共同舉辦紀念慶祝活動，是兩岸民間信仰交流的一樁好事。

陳斌華表示，兩岸之間宮廟往來熱絡，祖廟的神尊到台灣巡台，對台灣的信眾以心靈的指引和安慰，行之有年，深受台灣同胞歡迎。

陳斌華痛批，「民進黨當局頑固謀『獨』，用對抗思維干擾阻撓交流合作，傷害包括民間信仰信眾在內的兩岸同胞感情和利益，不得人心，必然會遭到兩岸同胞的堅決反對。」

陳斌華繼續說，「我們要問的問題是，民進黨當局為什麼行之有年這些交流活動，慶祝活動要阻饒，動輒就要扣上『統戰』的帽子，都要阻撓限制。」

最後，他強調，台灣的經濟民生有那麼多的結構性的問題，突出的問題，還面臨美國「高關稅」霸凌的嚴峻挑戰，能不能安心做點得民心的事。

據了解，泉州富美宮確實有人員申請來台，經由「中華道教民俗文化學會」居中安排，之後表明要到白沙屯五雲宮參訪，並透過五雲宮轉達能參與拱天宮媽祖回鑾儀式，但拱天宮以「無暇接待」為由婉拒，昨並傳出富美宮有意追隨今天拱天宮媽祖的巡庄行程，引發各界高度關注。

我方擔心引發宗教統戰宣傳意識，陸委會、調查局等情治系統都緊盯行程，安排行程的中華道教民俗文化學會，為了避免造成五雲宮的困擾，昨天下午臨時通知取消今天活動。

國台辦今日指出「富美宮」蕭王爺神尊來台，主要是慶祝今年「富美宮」捷達一號抵達嘉義東石港100週年活動。但日前陸委會主委邱垂正指出，我方正式紀錄，沒有「富美宮」來台宗教交流的申請案，已經在進行查證。

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宮廟泉州富美宮宗教交流兩岸

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