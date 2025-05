陸宮廟涉統戰？　國台辦諷民進黨：交流行之有年！能否多做得民心事

​美國與中國達成關稅協議,川普於5/12在白宮的記者會討論美中貿易問題,提到財政部長和中國代表討論降低關稅,也提到會和習近平通話談貿易談判的事。他認為中國降低管制開放市場,將有助於引入美國投資及提振中國就業,「對經濟整合及和平是好事一樁」( I think it’s going to be great for unification and peace)。