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陳零九逃兵30萬交保「與王大陸差10倍」　陳沂：羞辱王大陸嗎？

▲▼王大陸抵達台中新烏日站 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲王大陸入伍 。（圖／記者鄧木卿攝）

記者施怡妏／綜合報導

藝人王大陸閃兵案延燒，陳零九、陳大天、李銓、威廉、大根等藝人到案，隨後以15萬至50萬元不等的金額交保，網紅陳沂隨即在臉書開酸，陳零九、陳大天的交保金是30萬元，對比王大陸的320萬元，差10倍，「身價只差十倍嗎？是不是在羞辱王大陸？」貼文掀起討論。

陳沂在臉書發文，王大陸逃兵，交保金額高達320萬元，但相比之下，藝人陳零九與陳大天僅花費約30萬元，兩者金額相差10倍，「是說，王大陸身價跟陳零九只差十倍嗎？這是不是在羞辱王大陸啊？」

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底下網友熱議，「這就是『尊爵不凡』，收費部分」、「因為他有滿滿的大平台陳零九只有小舞台」、「王大陸收入好，有錢，合理啊」、「原來是滿滿的大盤子不是大平臺」、「被收很低費用的該高興還是難過」、「他不只花10倍價錢，還把整串肉串吊起來了」、「結果...都被抓回去當兵...錢都白花了」、「王大盤~哥付的是身份鑑定費」、「陳零九年代比較久遠，有通膨」。

▲▼快訊／陳零九繳30萬保釋金沉默離開　律師幫擋問題否認躲藏。（圖／記者邱中岳攝）

▲陳零九繳30萬保釋金離開。（圖／記者邱中岳攝）

閃兵藝人目前共9人交保，交保金分別為：李九慕（李銓、34歲）15萬元交保、黃博石（24歲）15萬元交保、陳信維（35歲）20萬元交保、陳大天（小蝦、37歲）25萬元交保、吳致任（阿虎、39歲）28萬元交保、陳向熙（Teddy、31歲）28萬元交保、陳零九（38歲）以30萬元交保、廖亦崟（威廉、39歲）50萬元交保、黃亮鈞（大根、32歲）20萬交保。

據悉，王大陸透過關係找到「閃兵集團」，買假證明逃避兵役，將兵役體位改成免役，一般個案花費約2、30萬元，王大陸因屬知名藝人、造假價碼高達上百萬元，順利以心臟方面有問題，取得緩徵資格。

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