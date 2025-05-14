快訊／大根涉閃兵回國了！警機場等人　秒帶回新北市刑大

記者沈繼昌、柯沛辰／桃園報導

藝人王大陸閃兵案延燒，陳零九、陳大天、李銓、威廉、大根等藝人也涉案。起初，傳出人在國外的「大根」（黃亮鈞）矢口否認，但1小時後隨即道歉，發聲明承認逃兵。晚間9點多，大根搭機返抵國門，被早已守候在桃園機場的警方帶回新北市刑大問訊。

▲大根搭機返回台灣，一落地就被帶回新北市刑大問訊。（圖／記者陳煥丞攝）

大根14日晚間約10點入境後，從桃園機場管制區外進入迎賓大廳，被警方帶回新北市刑大。一路上面對媒體追問，大根低調表示「非常抱歉，會全力配合檢調單位調查，之後會再跟大家更詳細地說明跟道歉。」

大根表示，他從未否認涉案，早上是記者詢問「是不是人在警局」，他才否認自己人在警局。至於是不是因為涉案才返台？他澄清，本來就預計今晚返台。

▲大根表示，全力配合檢警單位調查。（圖／記者陳煥丞攝）

大根的經紀公司14日中午發聲明表示，「大根在2023年間，思慮不周而循醫療機構診斷後申請免役，就此行為造成社會不良示範，大根深感抱歉，若涉有法律責任，也會向司法機關秉實承認，配合一切偵辦。」

至於大根早前否認一事，經紀公司也澄清，「是針對記者當時詢問是否已前往警局說明，而非針對免役案情本身，特此澄清。」