投資獲利想出金850萬！詐團要他加碼250萬　恆春警逮女車手

記者陳崑福／屏東報導

1位恆春鎮民加入保證獲利投資群組，先後面交850萬元，想要獲利了結卻遭拖延，他驚覺受騙報警後，詐團還要求他加碼250萬元以利結算，恆春警分局派員埋伏，逮獲楊姓女車手，訊後依法送辦，建請羈押。

▲恆春警方逮獲楊姓女車手 。（圖／記者陳崑福翻攝）

恆春警分局於5月初受理被害民眾報稱，其114年2月在臉書上看見有投資群組廣告，好奇之下便加入連結，進入群組後便有自稱投資老師要帶他進行投資，並誆稱「穩賺不賠，保證獲利」，該民不疑有他，自2月起陸續在恆春、高雄等地，以面交方式將現金交付予詐欺車手，金額達850萬元，等到日前被害民眾想獲利了結，要求出金時，卻遭詐團一再拖延，才驚覺遭到詐騙而報警。

警方獲報後相當重視，立即由分局長指示偵查隊及派出所組成專案小組進行偵辦，並獲知詐團仍不死心，還要求被害民眾再加碼投資250萬元；雙方約定13日上午11時在本轄某處超商面交，馬上部署警力，待面交車手抵達向被害民眾取得款項後，立即一擁而上逮獲53歲楊姓女車手，並在其身上起出偽造之某投資公司識別證，理財存款憑條、行動電話，不法所得1萬6000元等證物，經警詢後認楊嫌涉有嫌疑，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，隨案移送屏東地方檢察署偵辦。



分局長郭懷澤表示，經警政署統計，投資詐欺占全般詐騙案的比例約40%，財損卻達到60%，投資詐欺的特性讓民眾誤以為可以從中快速獲利，便將畢生積蓄甚至透過貸款、借款等方式投入大筆金額，以獲取更高報酬，因此遭詐騙金額會比一般的「猜猜我是誰」、「手機簡訊詐騙」、「假網拍」或「佯稱代辦貸款」等詐騙金額更高，對被害人造成的財損金額也更大，因此特別呼籲民眾千萬不要輕信網路上所謂的「投資社群」、「飆股群組」等等，應循正常投資管道如證券公司等進行投資，以免遭詐。