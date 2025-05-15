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日自衛隊「墜機前特意避開人群」！　目擊者曝T-4教練機最後身影

▲▼日本航空自衛隊訓練機T-4。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本航空自衛隊教練機T-4。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本航空自衛隊一架T-4教練機14日從小牧基地起飛後不久便墜機落入愛知縣犬山市的入鹿池，爆發巨大聲響且水花四濺。警方獲報後，隨即投入救援，並在現場發現機體殘骸與飛行員頭盔，但仍未找到2名飛官的下落。有目擊者就表示，飛機疑似刻意避開人群才會墜入水中。

根據《每日新聞》報導，發生墜機事故的T-4教練機原計畫從小牧基地起飛，途中經太平洋上空飛行，再前往宮崎縣的新田原基地。事發當天天氣正常，飛機也沒有異常，怎知卻發現意外。

搜救人員第一時間派出直升機在入鹿池上方搜索，並出動搜救艇在入鹿池持續救援。搜救團隊14日晚間在入鹿池找到機體殘骸、救命裝備、飛行員的帽子與頭盔。但失蹤的中尉與少尉仍下落不明。

一名當時在附近「博物館明治村」參觀的20歲男大生回憶說，他先是聽到天空中傳來巨大飛機引擎聲，一抬頭就看到一架機身上下顛倒的飛機從自己頭頂掠過，往池塘方向飛去，當時他還想，「難道是要墜落了嗎？」沒想到下一秒就聽到「砰」的巨響，整架機體狠狠撞上水面。

這名學生進一步表示，從博物館所在位置到池塘水面之間約有15公尺高的落差，就像懸崖一樣，飛機墜入水中後，碎裂的殘骸伴隨水花濺起，現場瞬間散布濃濃的汽油味。因此他推測，機師當時可能已經意識到下方有遊客，才會特意選擇衝向無人區域，「看起來不像是操作失誤，比較像是有意識地避開人群」。

另一方面，防衛省15日也公布2名失蹤飛官的姓名，分別為29歲網谷奨太與31歲井岡拓路，兩人皆隸屬於航空自衛隊第5航空團飛行群第305飛行隊。

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