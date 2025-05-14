Burberry全球裁員1700人拚轉型　股價應聲大漲

▲Burberry為加速企業轉型，預計2027年前全球裁撤約1,700名員工。（圖／pexels提供）

圖文／鏡週刊

英國老牌時尚品牌Burberry近日宣布，為加速企業轉型，預計2027年前全球裁撤約1,700名員工，約占總人力的2成。此次調整主要集中於辦公室職位、門市和英國卡斯爾福德工廠，屬於執行長喬舒亞·舒爾曼（Joshua Schulman）推動的成本優化計畫之一。

《CNBC》報導，Burberry表示，此波組織重整將搭配採購、房地產等多方面成本削減，預估節省約6千萬英鎊（約新台幣24.22億元）。加上去年底已宣布的4千萬英鎊（約新台幣16.15億元）節支措施，整體節省規模上看1億英鎊（約新台幣40.36億元）。消息公布後，Burberry股價一度大漲8.5%。

儘管財政年度第4季銷售下滑6%，表現略優於市場預估，全年營收也達24.61億英鎊（約新台幣993.01億元），優於預期，但各區銷售皆出現衰退，尤以亞太地區最明顯。美洲市場雖曾是亮點，但在本季亦轉為年減4%。

執行長舒爾曼承認轉型仍處初期，且受宏觀經濟與地緣政治變化影響，但他對品牌未來充滿信心，表示「Burberry最好的日子尚未到來」。財務長凱特·費里（Kate Ferry）坦言，受美國關稅變動仍具不確定性，但強調公司業務分布多元，有足夠應對彈性。

舒爾曼自去年從Michael Kors加盟後，積極展開組織改革，盼為這家擁有近170年歷史的時尚品牌注入新生命。



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